На сцената той не просто изпяваше песните. Фреди Меркюри превръщаше стадиона в разговор между един човек и десетки хиляди гласове. На 24 ноември 1991 г. този глас замлъква в Лондон. Днес се навършват 35 години от смъртта на фронтмена на Queen.

Меркюри умира на 45 години от бронхопневмония, свързана със СПИН. Само ден по-рано той публично потвърждава, че е ХИВ-позитивен и има заболяването. До този момент здравословното му състояние е обект на продължителни спекулации, но самият певец дълго отказва да го коментира.

От Фарук Булсара до Фреди Меркюри

Роден е на 5 септември 1946 г. в Занзибар като Фарук Булсара. Семейството му се премества във Великобритания през 1964 г., а няколко години по-късно той започва пътя, който ще промени историята на рок музиката.

Queen се оформя в Лондон през 1970 г. около Меркюри, китариста Брайън Мей и барабаниста Роджър Тейлър. Басистът Джон Дийкън се присъединява малко по-късно. Дебютният албум на групата излиза през 1973 г., но истинският пробив идва с „Killer Queen“, а след това и с „Bohemian Rhapsody“.

Песента, която съчетава балада, опера и рок, първоначално изглежда твърде необичайна за радио формат. Издадена през 1975 г., тя остава на първо място във Великобритания девет седмици и се превръща в най-разпознаваемото заглавие от каталога на Queen.

Двайсет минути, които промениха легендата

На 13 юли 1985 г. Queen излиза на сцената на „Уембли“ за благотворителния концерт Live Aid. За около 20 минути групата изпълнява „Bohemian Rhapsody“, „Radio Ga Ga“, „Hammer to Fall“, „Crazy Little Thing Called Love“, „We Will Rock You“ и „We Are the Champions“.

Фреди Меркюри води публиката с кратки вокални реплики, пляскане и жестове, превръщайки телевизионното излъчване в спектакъл, който надхвърля обичайния концерт. По-късно изпълнението е определяно като едно от най-влиятелните в историята на рок музиката. Брайън Мей го описва като момент, в който Меркюри „наистина се издигна до висотата на събитието“.

Песните след последния поклон

Последният концерт на Queen с Меркюри е на 9 август 1986 г. в Кнебуърт. След него певецът продължава да записва. Албумът „Innuendo“ излиза през 1991 г. и съдържа песни като „The Show Must Go On“, чийто драматичен финал по-късно ще бъде възприеман и през призмата на последните му месеци.

„Няма да бъда рок звезда. Ще бъда легенда“, е една от най-цитираните фрази, свързвани с Меркюри. Тя звучи като самоуверено предсказание, но зад него остават не само сценичният образ и театралният жест, а и десетки песни, които продължават да се предават между поколенията.

Фреди Меркюри си отива през 1991 г., но Queen запазва мястото си в концертната и популярната култура. „Bohemian Rhapsody“, „Somebody to Love“, „Don’t Stop Me Now“ и „We Are the Champions“ продължават да звучат не като музейни експонати, а като песни, които все още събират хората около един и същ припев.

Източници: washingtonpost.com, theguardian.com, history.com