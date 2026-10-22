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Антоанет Пепе с откровение за бившите си във „Фермата“
  Тема: Известни личности

Антоанет Пепе с откровение за бившите си във „Фермата“

22 Октомври, 2026 07:19 983 12

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Тя разказа, че бащите на трите ѝ деца идват у дома с настоящите си партньорки

Антоанет Пепе с откровение за бившите си във „Фермата“ - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Антоанет Пепе изненада ултрамаратонеца Джулиан с разказ за отношенията си с бившите партньори във „Фермата“. Тя сподели, че бащите на трите ѝ деца посещават дома ѝ заедно с настоящите си приятелки и прекарват време заедно около една маса.

„Моите бивши мъже идват с приятелките си вкъщи, освобождава им се едната стая, готвим си и сядаме заедно на масата“, каза Антоанет Пепе.

По думите ѝ щастието на децата трябва да бъде по-важно от обществените предразсъдъци. Тя подчерта, че раздялата не означава задължително вражда и че бившите партньори могат да запазят добрия тон.

Разговорът се състоял, докато Пепе и Джулиан прекопавали градината в стопанството. Подтикнат от думите ѝ, Джулиан също разказал за отношенията си с майката на детето си. Той заявил, че не очаква подобно разбиране от бившата си съпруга. Двамата се обединили около тезата, че след края на една връзка е по-разумно хората да продължат напред без излишни конфликти.

Пепе влезе в предаването с Иво Карамански-син

Антоанет Пепе се присъедини към юбилейния семеен сезон на „Фермата“ заедно с настоящия си партньор Иво Карамански-син. Разговорът с Джулиан постави акцент върху отношенията между бивши партньори и ролята на спокойната семейна среда за децата.

Виолета и Николай се върнаха след седем седмици

Междувременно Виолета и брат ѝ Николай отново прекрачиха прага на стопанството след седем седмици извън играта. Двамата отпаднаха още в първия елиминационен дуел за сезона, но получиха възможност да се върнат заради извънредни обстоятелства.

Здравословни проблеми в семейството попречили на съпрузите Лазар и Галина да участват в предаването. Те е трябвало да заемат мястото на отпадналата при последния дуел двойка Кристияна и Румяна. Голямата награда във „Фермата“ е 75 000 евро.

След завръщането си Виолета и Николай установили, че стопанството вече е разделено на лагери. Според разказа в предаването старите приятелства са се превърнали в съюзи и конфликти, а двамата се оказали в центъра на нова динамика.

Източник: marica.bg


България
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  • 1 да попитам

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    Антоанет Пепе, Джулиан - Какви са тези, българи ли са?

    07:27 22.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Шеф Петров

    10 0 Отговор
    Манджа с грозде! Евала!

    07:32 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Само

    14 0 Отговор
    Изключителен балък може да вземе жена с много деца от много мъже!
    Няма нужда да обяснявам - защо!!!

    Коментиран от #12

    07:38 22.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 да попитам

    2 0 Отговор
    Антоанет Пепе, Джулиан - Какви са тези, българи ли са?

    07:41 22.10.2026

  • 9 да попитам

    5 0 Отговор
    Кой е мъжът в тази двойка?
    Ако е Джулиан - силно се съмнявам, че мъж в България може да се нарича така...

    07:45 22.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.