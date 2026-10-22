Антоанет Пепе с откровение за бившите си във „Фермата“

Антоанет Пепе изненада ултрамаратонеца Джулиан с разказ за отношенията си с бившите партньори във „Фермата“. Тя сподели, че бащите на трите ѝ деца посещават дома ѝ заедно с настоящите си приятелки и прекарват време заедно около една маса.

„Моите бивши мъже идват с приятелките си вкъщи, освобождава им се едната стая, готвим си и сядаме заедно на масата“, каза Антоанет Пепе.

По думите ѝ щастието на децата трябва да бъде по-важно от обществените предразсъдъци. Тя подчерта, че раздялата не означава задължително вражда и че бившите партньори могат да запазят добрия тон.

Разговорът се състоял, докато Пепе и Джулиан прекопавали градината в стопанството. Подтикнат от думите ѝ, Джулиан също разказал за отношенията си с майката на детето си. Той заявил, че не очаква подобно разбиране от бившата си съпруга. Двамата се обединили около тезата, че след края на една връзка е по-разумно хората да продължат напред без излишни конфликти.

Пепе влезе в предаването с Иво Карамански-син

Антоанет Пепе се присъедини към юбилейния семеен сезон на „Фермата“ заедно с настоящия си партньор Иво Карамански-син. Разговорът с Джулиан постави акцент върху отношенията между бивши партньори и ролята на спокойната семейна среда за децата.

Виолета и Николай се върнаха след седем седмици

Междувременно Виолета и брат ѝ Николай отново прекрачиха прага на стопанството след седем седмици извън играта. Двамата отпаднаха още в първия елиминационен дуел за сезона, но получиха възможност да се върнат заради извънредни обстоятелства.

Здравословни проблеми в семейството попречили на съпрузите Лазар и Галина да участват в предаването. Те е трябвало да заемат мястото на отпадналата при последния дуел двойка Кристияна и Румяна. Голямата награда във „Фермата“ е 75 000 евро.

След завръщането си Виолета и Николай установили, че стопанството вече е разделено на лагери. Според разказа в предаването старите приятелства са се превърнали в съюзи и конфликти, а двамата се оказали в центъра на нова динамика.

Източник: marica.bg