Мартин Кънев и Николета Кръстева спечелиха първия звезден турнир на „Игри на волята“. Двамата победиха Светлин Митев и Ваня Запрянова във финала на LactoFlor – Битка на звездите и си поделиха награда от 20 000 евро.
Кънев, победител в шестия сезон на предаването, и Кръстева, финалистка от седмия сезон, стигнаха до решаващия сблъсък след поредица от изпитания с участници от различни сезони. Финалът се проведе на Арената в Дивия север, където съперници на четиримата финалисти ги подкрепиха преди началото на битката.
Грешка в логическия елемент реши финала
Трасето изпита силата, концентрацията, точността, бързината и логическото мислене на двата отбора. Светлин Митев и Ваня Запрянова успяха да натрупат преднина във финалния логически елемент и се доближиха до победата.
Броени секунди преди финала обаче двамата допуснаха ключова грешка. Това позволи на Мартин и Николета да завършат първи и да спечелят титлата в звездната надпревара.
Успехът има и допълнително значение за Николета Кръстева. Тя стана първата жена победител в историята на екстремното приключение „Игри на волята“. След финала носителката на титлата получи поздравления от своите опоненти, поддръжниците около Арената и водещата Ивет Лалова-Колио.
Шампионите ще гостуват в подкаста „След Игрите“
Мартин Кънев и Николета Кръстева ще бъдат следващите гости в подкаста „След Игрите“. В епизода двамата ще отговорят на въпроси, свързани с участието им в звездния турнир. Разговорът е достъпен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.
„Игри на волята“ продължава на 23 ноември от 20:00 часа по NOVA със заключителната териториална битка. В нея отборите Ураганите и Канарите ще се изправят за последен път в спор за Резиденцията.
Кастингът за деветия сезон на предаването вече е отворен.
Източници: dariknews.bg, nova.bg
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