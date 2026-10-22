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Български стюардеси се вдъхновиха от Victoria’s Secret и станаха хит в TikTok (ВИДЕО)

Български стюардеси се вдъхновиха от Victoria’s Secret и станаха хит в TikTok (ВИДЕО)

22 Октомври, 2026 12:58 1 409 10

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Видеото, вдъхновено от шоуто на Victoria’s Secret, натрупа над 2 милиона гледания, стотици хиляди харесвания и привлече вниманието на самия американски моден бранд

Български стюардеси се вдъхновиха от Victoria’s Secret и станаха хит в TikTok (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Стюардеси на „България Еър“ превърнаха пътеката между седалките на самолет в моден подиум и предизвикаха международен интерес в TikTok. Видеото, вдъхновено от шоуто на Victoria’s Secret, натрупа над 2 милиона гледания, стотици хиляди харесвания и привлече вниманието на самия американски моден бранд.

Клипът се появи само дни след Victoria’s Secret Fashion Show 2026, проведено на 18 октомври в Лос Анджелис. Вместо с прочутите ангелски крила и дизайнерските модели от шоуто, българските стюардеси дефилират с униформите си по пътеката в самолета.

Видеото е озаглавено It’s showtime... и използва популярен аудио откъс, свързан със задкулисни моменти от модното шоу и супермодела Адриана Лима. Клипът бързо се превърна в една от най-успешните публикации на българска авиокомпания в социалните мрежи.

Сред хилядите реакции се появи и тази на официалния профил на Victoria’s Secret. От американската компания направиха закачка с професията на българките и емблематичните крила на своите модели, като определиха дефилето им като нов любим начин за преминаване по подиума.

„България Еър“ отговори в същия дух, че крилата до известна степен са запазена марка на авиокомпанията.

Към комплиментите се присъедини и американската инфлуенсърка и бивш модел на Sports Illustrated Swimsuit Хейли Калил, която има милиони последователи в социалните мрежи. Тя коментира с изненада колко добре изглеждат стюардесите дори при обичайното осветление в самолетния салон.

Реакциите не останаха само в сферата на модата. Потребители от различни държави започнаха да пишат, че видеото ги е накарало да потърсят полети до България. Сред широко споделяните реакции има дори потребител, показал резервация за полет от Милано до София.

Клипът е реализиран от маркетинг агенция Angard съвместно с Brand New Ideas, официалната рекламна агенция на „България Еър“.

Моментът за публикацията се оказа особено подходящ. Само дни по-рано Victoria’s Secret проведе поредното си голямо шоу в Лос Анджелис, с което марката продължи възраждането на един от най-разпознаваемите спектакли в модната индустрия.

На подиума се появиха някои от най-известните модели, свързвани с Victoria’s Secret през годините, сред които Адриана Лима, Алесандра Амброзио, Кандис Суейнпол, Джиджи и Бела Хадид, Елза Хоск и Барбара Палвин. Към тях се присъединиха Ашли Греъм, Алекс Консани, Анок Яй и други представители на новото поколение модели.

Музикалната програма също беше изградена около популярни имена. На живо се представиха Меган Дъ Сталиън, Тейт Макрей, KATSEYE и Меган Морони. Шоуто върна и една от най-известните традиции на Victoria’s Secret – обсипания със скъпоценни камъни Fantasy Bra.

Именно в тази атмосфера българските стюардеси направиха своята далеч по-семпла версия на прочутия подиум. Без сложна сценография и скъпи костюми, няколко секунди видео от самолетен салон се оказаха достатъчни, за да стигнат до милиони потребители и до самата Victoria’s Secret.

А приликата между двата свята се оказа удобна за социалните мрежи: моделите на Victoria’s Secret носят крила за шоуто, докато българските „ангели“ работят с истински такива.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХалаПенйо

    7 1 Отговор
    Добре.
    Добре, добре.
    И все пак, казано е: важни са уменията.

    13:00 22.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Трол

    8 2 Отговор
    Потенциални участнички в "Ергенът".

    13:09 22.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 малко факти

    5 1 Отговор
    Реално непрекъснато има текучество, защото им плащат минимална РЗ, тоест някъде под 500 евро с удръжките, 26 работни дни, всеки ден трябва да си 6,30 на летището, не ти поемат пътя, дават ти два ваучера за храна и около 15-20 евро на полет. Това са условията, които за мен са потресаващо експлоататорски. Говоря за начинаещи стюардеси, по-опитните може и повече да взимат, но явно не кой знае колко.

    13:27 22.10.2026

  • 8 Искам

    1 0 Отговор
    Да готурнслна Сабрина!

    13:32 22.10.2026

  • 9 Щик Найн

    0 0 Отговор
    Щеше да е още по-интересно, ако от българския национален превозвач бяха поръчали нови униформи от Victoria’s Secret.

    13:38 22.10.2026

  • 10 Викторио-Стефан Стоименов

    2 0 Отговор
    Трябваше да има секс в миризливите кенефи на самолета.

    13:46 22.10.2026