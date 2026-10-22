Български стюардеси се вдъхновиха от Victoria’s Secret и станаха хит в TikTok (ВИДЕО)

Стюардеси на „България Еър“ превърнаха пътеката между седалките на самолет в моден подиум и предизвикаха международен интерес в TikTok. Видеото, вдъхновено от шоуто на Victoria’s Secret, натрупа над 2 милиона гледания, стотици хиляди харесвания и привлече вниманието на самия американски моден бранд.

Клипът се появи само дни след Victoria’s Secret Fashion Show 2026, проведено на 18 октомври в Лос Анджелис. Вместо с прочутите ангелски крила и дизайнерските модели от шоуто, българските стюардеси дефилират с униформите си по пътеката в самолета.

Видеото е озаглавено It’s showtime... и използва популярен аудио откъс, свързан със задкулисни моменти от модното шоу и супермодела Адриана Лима. Клипът бързо се превърна в една от най-успешните публикации на българска авиокомпания в социалните мрежи.

Сред хилядите реакции се появи и тази на официалния профил на Victoria’s Secret. От американската компания направиха закачка с професията на българките и емблематичните крила на своите модели, като определиха дефилето им като нов любим начин за преминаване по подиума.

„България Еър“ отговори в същия дух, че крилата до известна степен са запазена марка на авиокомпанията.

Към комплиментите се присъедини и американската инфлуенсърка и бивш модел на Sports Illustrated Swimsuit Хейли Калил, която има милиони последователи в социалните мрежи. Тя коментира с изненада колко добре изглеждат стюардесите дори при обичайното осветление в самолетния салон.

Реакциите не останаха само в сферата на модата. Потребители от различни държави започнаха да пишат, че видеото ги е накарало да потърсят полети до България. Сред широко споделяните реакции има дори потребител, показал резервация за полет от Милано до София.

Клипът е реализиран от маркетинг агенция Angard съвместно с Brand New Ideas, официалната рекламна агенция на „България Еър“.

Моментът за публикацията се оказа особено подходящ. Само дни по-рано Victoria’s Secret проведе поредното си голямо шоу в Лос Анджелис, с което марката продължи възраждането на един от най-разпознаваемите спектакли в модната индустрия.

На подиума се появиха някои от най-известните модели, свързвани с Victoria’s Secret през годините, сред които Адриана Лима, Алесандра Амброзио, Кандис Суейнпол, Джиджи и Бела Хадид, Елза Хоск и Барбара Палвин. Към тях се присъединиха Ашли Греъм, Алекс Консани, Анок Яй и други представители на новото поколение модели.

Музикалната програма също беше изградена около популярни имена. На живо се представиха Меган Дъ Сталиън, Тейт Макрей, KATSEYE и Меган Морони. Шоуто върна и една от най-известните традиции на Victoria’s Secret – обсипания със скъпоценни камъни Fantasy Bra.

Именно в тази атмосфера българските стюардеси направиха своята далеч по-семпла версия на прочутия подиум. Без сложна сценография и скъпи костюми, няколко секунди видео от самолетен салон се оказаха достатъчни, за да стигнат до милиони потребители и до самата Victoria’s Secret.

А приликата между двата свята се оказа удобна за социалните мрежи: моделите на Victoria’s Secret носят крила за шоуто, докато българските „ангели“ работят с истински такива.