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Ненчо Балабанов разкри защо е напуснал „Сделка или не“
  Тема: Известни личности

Ненчо Балабанов разкри защо е напуснал „Сделка или не“

4 Ноември, 2026 12:29 749 4

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Актьорът отрече раздялата с предаването да е свързана с финансов спор и насочи вниманието към новите си професионални проекти

Ненчо Балабанов разкри защо е напуснал „Сделка или не“ - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ненчо Балабанов се раздели със „Сделка или не“ след три години като водещ, а причината по думите му е желанието да поеме в нова професионална посока. Актьорът обяви промяната в края на август и благодари на зрителите, екипа, продуцентите и NOVA за времето, прекарано в телевизионната игра.

В обръщението си към публиката Балабанов посочи, че „е настъпил моментът да направи нова крачка в професионалния си път“. Той не представи раздялата като оттегляне от телевизията и загатна, че вече работи по нови проекти.

След новината за напускането се появиха твърдения, че зад промяната стои спор за по-висок хонорар. В публикация на Блиц се посочва, че Ненчо Балабанов е отхвърлил тази версия и е обяснил решението си с нови професионални ангажименти, които трудно могат да бъдат съчетани с ежедневните снимки на предаването. Актьорът е запазил добрия тон към телевизията и екипа на предаването.

Мястото на Ненчо беше заето от Павел Владимиров. Новият сезон на „Сделка или не“ започна на 14 септември 2026 г. по NOVA и се излъчва всеки делничен ден от 18:00 часа. Форматът запази играта с 24 кутии и голямата награда от 50 000 евро.

Владимиров определи новата си роля като голямо предизвикателство и заяви, че в играта водещият е посредник между участника и Банкера. С неговото назначаване приключи трисезонното присъствие на Балабанов начело на телевизионната игра.

Сега Ненчо Балабанов работи по комедиен филм, телевизионен сериал и театрални спектакли с турнета в страната. Натовареният график идва след продължително лечение в болница от пневмония това лято. Тогава той съобщи, че заболяването го е принудило временно да намали работния си ритъм. След възстановяването си отново се върна с пълна сила към професионалните си ангажименти.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МП4

    2 0 Отговор
    Не се договориха с Румен , а Руменчо е ачен , иска всичко да пържи и Ненчо се дръпна , защото е мек и наивен :)

    12:31 04.11.2026

  • 2 Данчо

    3 0 Отговор
    Италианската Сделка или не Affari tuoi е по-интересна от нашата!

    12:32 04.11.2026

  • 3 Ели Енчева

    1 1 Отговор
    Искам Ненчо пак да води "Сделка или не?"!!!! Нищо,че ходи небръснат.

    12:35 04.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.