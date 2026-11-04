Ненчо Балабанов разкри защо е напуснал „Сделка или не“

Ненчо Балабанов се раздели със „Сделка или не“ след три години като водещ, а причината по думите му е желанието да поеме в нова професионална посока. Актьорът обяви промяната в края на август и благодари на зрителите, екипа, продуцентите и NOVA за времето, прекарано в телевизионната игра.

В обръщението си към публиката Балабанов посочи, че „е настъпил моментът да направи нова крачка в професионалния си път“. Той не представи раздялата като оттегляне от телевизията и загатна, че вече работи по нови проекти.

След новината за напускането се появиха твърдения, че зад промяната стои спор за по-висок хонорар. В публикация на Блиц се посочва, че Ненчо Балабанов е отхвърлил тази версия и е обяснил решението си с нови професионални ангажименти, които трудно могат да бъдат съчетани с ежедневните снимки на предаването. Актьорът е запазил добрия тон към телевизията и екипа на предаването.

Мястото на Ненчо беше заето от Павел Владимиров. Новият сезон на „Сделка или не“ започна на 14 септември 2026 г. по NOVA и се излъчва всеки делничен ден от 18:00 часа. Форматът запази играта с 24 кутии и голямата награда от 50 000 евро.

Владимиров определи новата си роля като голямо предизвикателство и заяви, че в играта водещият е посредник между участника и Банкера. С неговото назначаване приключи трисезонното присъствие на Балабанов начело на телевизионната игра.

Сега Ненчо Балабанов работи по комедиен филм, телевизионен сериал и театрални спектакли с турнета в страната. Натовареният график идва след продължително лечение в болница от пневмония това лято. Тогава той съобщи, че заболяването го е принудило временно да намали работния си ритъм. След възстановяването си отново се върна с пълна сила към професионалните си ангажименти.