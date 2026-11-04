След 20 г. в мрежата Vbox7 спира да работи на 4 декември

Видеата, качени от потребители във Vbox7, ще бъдат окончателно изтрити след 3 декември 2026 г. включително. От 4 декември платформата преустановява услугата си за потребителско видеосподеляне, а съдържанието с личен или публичен достъп няма да може да бъде възстановено, стана ясно от съобщение, споделено на заглавната страница на сайта, който 20 години бе дом на хиляди любителски видеа.

Потребителите, които искат да запазят свои клипове, трябва да влязат в профилите си и да използват функцията за сваляне. Изключение ще има само за информация и съдържание, които подлежат на съхранение по закон или по валидно разпореждане на компетентен орган.

„Vbox7.com няма да изчезне“, заявява екипът на платформата в съобщението до потребителите. След промяната сайтът ще продължи като новинарска и медийна платформа с новини, видео и друго съдържание под редакционната отговорност на Ви Бокс.

Край на потребителското видеосподеляне

Промяната слага край на основната функция, с която Vbox7 стана разпознаваем в българското интернет пространство. Платформата стартира на 2 август 2006 г. и за кратко време се превръща в място за споделяне на клипове, музика, телевизионни материали и авторско съдържание.

Сред създателите, свързвани с ранните години на сайта, са Емил Конрад, Цветослав Цонев – Цуро и Павел Колев. В продължение на години Vbox7 поддържа и класации като „Топ 40“, „Топ авторски“, „Топ БГ музика“ и „Популярни днес“.

Около година след началото си проектът е придобит от NetInfo, а през 2013 г. преминава в портфолиото на Nova Broadcasting Group. През 2024 г. масовите потребителски видеа без официална значка са скрити за публично гледане, а сайтът насочва съдържанието си към текстови материали и видеа от продукциите на NOVA.

Какво следва за потребителите

До 3 декември включително потребителите могат да запазят собствените си видеа. След изтичането на срока функционалностите за потребителско видеосподеляне ще бъдат прекратени, а файловете ще бъдат изтрити необратимо.

Потребителите, които имат средства за получаване по партньорската програма, могат да заявят изплащането им, като изпратят актуален IBAN и посочат профила, за който се отнася плащането. Изплащанията ще започнат най-рано два месеца след прекратяването на услугата за видеосподеляне, за да бъдат изготвени окончателните отчети.