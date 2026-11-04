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След 20 г. в мрежата Vbox7 спира да работи на 4 декември

След 20 г. в мрежата Vbox7 спира да работи на 4 декември

4 Ноември, 2026 12:58 1 092 8

  • vbox7-
  • nova broadcasting group-
  • видеа-
  • българия

След 3 декември платформата ще продължи като новинарски и медиен сайт

След 20 г. в мрежата Vbox7 спира да работи на 4 декември - 1
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Видеата, качени от потребители във Vbox7, ще бъдат окончателно изтрити след 3 декември 2026 г. включително. От 4 декември платформата преустановява услугата си за потребителско видеосподеляне, а съдържанието с личен или публичен достъп няма да може да бъде възстановено, стана ясно от съобщение, споделено на заглавната страница на сайта, който 20 години бе дом на хиляди любителски видеа.

Потребителите, които искат да запазят свои клипове, трябва да влязат в профилите си и да използват функцията за сваляне. Изключение ще има само за информация и съдържание, които подлежат на съхранение по закон или по валидно разпореждане на компетентен орган.

„Vbox7.com няма да изчезне“, заявява екипът на платформата в съобщението до потребителите. След промяната сайтът ще продължи като новинарска и медийна платформа с новини, видео и друго съдържание под редакционната отговорност на Ви Бокс.

След 20 г. в мрежата Vbox7 спира да работи на 4 декември

Край на потребителското видеосподеляне

Промяната слага край на основната функция, с която Vbox7 стана разпознаваем в българското интернет пространство. Платформата стартира на 2 август 2006 г. и за кратко време се превръща в място за споделяне на клипове, музика, телевизионни материали и авторско съдържание.

Сред създателите, свързвани с ранните години на сайта, са Емил Конрад, Цветослав Цонев – Цуро и Павел Колев. В продължение на години Vbox7 поддържа и класации като „Топ 40“, „Топ авторски“, „Топ БГ музика“ и „Популярни днес“.

Около година след началото си проектът е придобит от NetInfo, а през 2013 г. преминава в портфолиото на Nova Broadcasting Group. През 2024 г. масовите потребителски видеа без официална значка са скрити за публично гледане, а сайтът насочва съдържанието си към текстови материали и видеа от продукциите на NOVA.

Какво следва за потребителите

До 3 декември включително потребителите могат да запазят собствените си видеа. След изтичането на срока функционалностите за потребителско видеосподеляне ще бъдат прекратени, а файловете ще бъдат изтрити необратимо.

Потребителите, които имат средства за получаване по партньорската програма, могат да заявят изплащането им, като изпратят актуален IBAN и посочат профила, за който се отнася плащането. Изплащанията ще започнат най-рано два месеца след прекратяването на услугата за видеосподеляне, за да бъдат изготвени окончателните отчети.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1489

    7 0 Отговор
    за 20 г веднъж не станах ПРО
    само на плащащите дават
    тъй им се пада !

    13:13 04.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ДрайвингПлежър

    12 0 Отговор
    до каквото се е докопало нетинфо и нова са го сринали

    Коментиран от #7

    13:29 04.11.2026

  • 4 Митко

    5 0 Отговор
    Съсипаха хубавият сайт!Още преди години започна да пропада,преди 2 години повечето клипове.Липсва ми,имаше групи,яки клипчета с български субтитри,анимации.

    13:30 04.11.2026

  • 5 Мдаа!🤔

    8 0 Отговор
    В началото ставаше после го превърнаха в 00 ! Няма да ми липсва!

    13:32 04.11.2026

  • 6 Ами

    8 0 Отговор
    Супер и без това беше станало негледаемо за да видиш клип 10 сек. трябваше да изгледаш 10 минути реклами🤮
    Каквото барнат Нова става леш!

    13:33 04.11.2026

  • 7 007 лиценз ту кил

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Те затова го придобиват.

    13:58 04.11.2026

  • 8 Абе

    0 0 Отговор
    Спрете ни тока, не искаме вода.
    Имаше такава песен.

    13:59 04.11.2026