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32-годишният Ромео е най-възрастният ловен сокол в света (ВИДЕО)

32-годишният Ромео е най-възрастният ловен сокол в света (ВИДЕО)

22 Октомври, 2026 14:31 635 8

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Видът вече е възстановен като гнездящ на територията на страната

32-годишният Ромео е най-възрастният ловен сокол в света (ВИДЕО) - 1
Кадър: NOVA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ромео е първият научно документиран сокол в света, достигнал впечатляващата възраст от 32 години, което е рекорд за европейския ловен сокол, информира Нова телевизия. Историята му е още по-интересна на фона на факта, че повече от 20 години ловният сокол не се размножаваше в дивата природа на България.

"Ромео е от доста години при нас в спасителния център. Той в момента е и дядо. Този ловен сокол е документиран в научен ръкопис като птица, която е миналата възраст над 30 години". Това обясни в „Здравей, България” д-р Руско Петров от Спасителен център за диви животни в Стара Загора към организацията "Зелени Балкани".

По думите му Ромео е излюпен в зоопарк "Бойници". "Свързахме се с колегите, за да потвърдим възрастта му. Защото негови връстници починаха от старост между 23 и 25-годишна възраст. Имахме две птици, които доживяха съответно до 26 и 27-годишна възраст", заяви Петров.

И допълни: "Успяхме да намерим още една такава птица, доживяла до 30-годишна възраст, но не е описан в научен труд. За момента Ромео е единственият, който е обект на подобно изследване".

Петров подчерта, че благодарение на Ромео видът вече е възстановен като гнездящ на територията на страната. Той има над 60 деца. Ромео е родом от Словакия и идва в България заедно със своята половинка Жулиета.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 5 Отговор
    Гаранция оригиналният Ромео отдавна е направил последния си лов. Обаче за да се смучкат грантове се е появил Ромео 32 годишния дядо, вероятно внуче на оригиналния.

    14:34 22.10.2026

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