Над 400 000 гости се събраха на сватбата на дъщерята на индийския политик Анант Сингх в село Надаван, щата Бихар. Празненството на 25 ноември надхвърли предварителните очаквания и блокира пътищата около родното място на домакина.

Сингх поканил цели села, политическите си съюзници и редица известни личности. За гостите са били подготвени 500 готвачи, които сервирали вегетарианско меню и 500 000 сладкарски изделия.

Притокът на хора и автомобили предизвикал безпрецедентни задръствания около Надаван. Според „Таймс ъв Индия“ местен политик бил принуден да остави автомобила си и да продължи към тържеството с трактор през околните полета.

За пристигането на специални гости били изградени пет хеликоптерни площадки. Видеокадри, разпространени от „Прес Тръст ъв Индия“, показват зрители, качили се по дървета и електрически стълбове, за да видят празненството.

Организаторите планирали и надпревара с 200 коня. Тя обаче била отменена, след като огромната тълпа блокирала мястото, предназначено за състезанието.

Политикът е обект на съдебни разследвания

Анант Сингх е депутат от Бихар и заема място в законодателното събрание на щата от 2005 г. Срещу него има съдебни разследвания, включително по случаи, свързани с убийства. Тези обстоятелства не са попречили на политическото му влияние и на широкото участие в сватбата.

В интервю преди събитието Сингх отхвърлил внушението, че мащабът на тържеството е необичаен. „За по-голямата ми дъщеря организирах точно същото“, заявил той.

Сватбената индустрия в Индия

Мащабът на празненството се вписва в традицията на големите индийски сватби. В страната всяка година се сключват над 10 милиона брака, а според оценки на консултантската фирма KPMG сватбената индустрия генерира между 40 и 50 милиарда долара годишно.

Събитието в Надаван показва и другата страна на подобни тържества: когато поканите обхванат цели общности, празникът бързо се превръща в мащабно публично събиране, което натоварва местните пътища и инфраструктура.