Първи ТРЕЙЛЪР на 3 сезон на „Пръстените на властта“ показа възхода на Саурон

Prime Video представи мащабния трейлър на третия сезон на „Властелинът на пръстените: Пръстените на силата“ (The Lord of the Rings: The Rings of Power), който ще започне на 11 ноември.

Новите кадри показват Средната земя в разгара на войната срещу Саурон. Армия от орки, дракони и страховитите Назгули разширява влиянието на Тъмния владетел, докато елфи, хора и джуджета се опитват да спрат настъплението му.

Първите четири епизода на сезон 3 ще бъдат достъпни в Prime Video на 11 ноември. Още два ще излязат на 18 ноември, а последните два епизода са насрочени за 25 ноември.

Третият сезон поставя различните народи на Средната земя в обща битка срещу Саурон и неговата армия. Назгулите вече бродят из земите, облечени в черни доспехи, докато елфите се опитват да удържат фронтовите линии.

Напрежението се увеличава и сред джуджетата в Кхазад-дум, където семейните отношения са поставени на изпитание. В островното кралство Нуменор политическите конфликти заплашват да прераснат в гражданска война.

В източните земи на Рун Гандалф започва да използва пълната сила на магическите си способности в опит да промени хода на надигащата се война.

Чарли Викърс отново изпълнява ролята на Саурон, а уелската актриса Морфид Кларк се завръща като Галадриел. Робърт Арамайо отново е Елронд, Исмаел Крус Кордова играе елфа Арондир, а Чарлз Едуардс се завръща като Келебримбор. В актьорския състав са още Робърт Стрейндж и Маркела Кавена.

Джейми Кембъл Бауър се присъединява към сезон 3

Сред най-интересните нови попълнения е британският актьор Джейми Кембъл Бауър, познат на широката публика като Векна от Stranger Things. Към третия сезон се присъединяват още актьорите Еди Марсан, Андрю Ричардсън, Зубин Варла и Адам Йънг.

Друго любопитно име е Саймън Пег. Британският актьор от "Мисията невъзможна" и Shaun of the Dead ще озвучава Балрога, стана ясно по време на San Diego Comic-Con.

Третият сезон отново е ръководен от създателите и изпълнителни продуценти Джей Ди Пейн и Патрик Маккей. Сред режисьорите са Шарлот Брандстрьом, Сана Хамри и Стефан Шварц, като всеки от тях отговаря за няколко епизода.

„Пръстените на силата“ е базиран върху света, създаден от британския писател Дж. Р. Р. Толкин, и развива историята си хиляди години преди събитията от „Хобит“ и „Властелинът на пръстените“. Сериалът проследява Втората епоха на Средната земя, възхода на Саурон, създаването на Пръстените на властта и събитията, които в крайна сметка водят до Последния съюз на елфи и хора.