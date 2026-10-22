Новини
Любопитно »
Първи ТРЕЙЛЪР на 3 сезон на „Пръстените на властта“ показа възхода на Саурон

Първи ТРЕЙЛЪР на 3 сезон на „Пръстените на властта“ показа възхода на Саурон

22 Октомври, 2026 17:59 706 1

  • пръстените на властта-
  • властелинът на пръстените-
  • саурон-
  • фентъзи-
  • сериал

В новия сезон на сериала по "Властелинът на пръстените" ще видим как са създадени Пръстените на властта

Първи ТРЕЙЛЪР на 3 сезон на „Пръстените на властта“ показа възхода на Саурон - 1
Кадър: YouTube/ Prime
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Prime Video представи мащабния трейлър на третия сезон на „Властелинът на пръстените: Пръстените на силата“ (The Lord of the Rings: The Rings of Power), който ще започне на 11 ноември.

Новите кадри показват Средната земя в разгара на войната срещу Саурон. Армия от орки, дракони и страховитите Назгули разширява влиянието на Тъмния владетел, докато елфи, хора и джуджета се опитват да спрат настъплението му.

Първите четири епизода на сезон 3 ще бъдат достъпни в Prime Video на 11 ноември. Още два ще излязат на 18 ноември, а последните два епизода са насрочени за 25 ноември.

Третият сезон поставя различните народи на Средната земя в обща битка срещу Саурон и неговата армия. Назгулите вече бродят из земите, облечени в черни доспехи, докато елфите се опитват да удържат фронтовите линии.

Напрежението се увеличава и сред джуджетата в Кхазад-дум, където семейните отношения са поставени на изпитание. В островното кралство Нуменор политическите конфликти заплашват да прераснат в гражданска война.

В източните земи на Рун Гандалф започва да използва пълната сила на магическите си способности в опит да промени хода на надигащата се война.

Чарли Викърс отново изпълнява ролята на Саурон, а уелската актриса Морфид Кларк се завръща като Галадриел. Робърт Арамайо отново е Елронд, Исмаел Крус Кордова играе елфа Арондир, а Чарлз Едуардс се завръща като Келебримбор. В актьорския състав са още Робърт Стрейндж и Маркела Кавена.

Джейми Кембъл Бауър се присъединява към сезон 3

Сред най-интересните нови попълнения е британският актьор Джейми Кембъл Бауър, познат на широката публика като Векна от Stranger Things. Към третия сезон се присъединяват още актьорите Еди Марсан, Андрю Ричардсън, Зубин Варла и Адам Йънг.

Друго любопитно име е Саймън Пег. Британският актьор от "Мисията невъзможна" и Shaun of the Dead ще озвучава Балрога, стана ясно по време на San Diego Comic-Con.

Третият сезон отново е ръководен от създателите и изпълнителни продуценти Джей Ди Пейн и Патрик Маккей. Сред режисьорите са Шарлот Брандстрьом, Сана Хамри и Стефан Шварц, като всеки от тях отговаря за няколко епизода.

„Пръстените на силата“ е базиран върху света, създаден от британския писател Дж. Р. Р. Толкин, и развива историята си хиляди години преди събитията от „Хобит“ и „Властелинът на пръстените“. Сериалът проследява Втората епоха на Средната земя, възхода на Саурон, създаването на Пръстените на властта и събитията, които в крайна сметка водят до Последния съюз на елфи и хора.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Запознат

    0 0 Отговор
    Една истина да ви кажа че анита и тонката са умрели от гъдел по бедни от църковни мишлета 🥳🍾🤣

    18:19 22.10.2026