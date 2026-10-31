Питър Джаксън на 65: Режисьорът, промени́л Средната земя

Питър Джаксън започва с малка 8-милиметрова камера и любов към чудовищата, специалните ефекти и фантастичните истории. Днес, 65 години след раждането си, новозеландският режисьор е човекът, който превърна света на Дж. Р. Р. Толкин в една от най-мащабните кинопоредици на XXI век.

Джаксън е роден на 31 октомври 1961 г. в Пукеруа Бей, край Уелингтън. Първите му пълнометражни филми са нискобюджетни и изпълнени с черен хумор. „Лош вкус“ излиза през 1987 г., следват „Среща с фийбълсите“ и „Мъртвият мозък“. Тези заглавия изграждат репутацията му на режисьор с необичайно въображение и склонност към крайности.

От „Небесни създания“ до Средната земя

Пробивът към по-широка публика идва с „Небесни създания“ от 1994 г. Филмът, създаден заедно с Фран Уолш, разказва историята на две тийнейджърки в Нова Зеландия и носи на Джаксън и Уолш номинация за „Оскар“ за оригинален сценарий. След „Призраците на Венеция“ режисьорът получава възможност да заснеме проект, който дълго време изглежда прекалено голям и рискован за Холивуд.

„Властелинът на пръстените“ излиза в три последователни години: „Задругата на пръстена“ през 2001 г., „Двете кули“ през 2002 г. и „Завръщането на краля“ през 2003 г. Трилогията е номинирана общо за 30 награди „Оскар“ и печели 17. Академията посочва, че само последният филм взема 11 статуетки - за най-добър филм, режисура, адаптиран сценарий, монтаж, музика, песен, визуални ефекти и още няколко категории.

За Джаксън това е личен триумф: той получава три награди за „Завръщането на краля“ - за режисура, адаптиран сценарий и като продуцент на най-добрия филм. Трилогията превръща Нова Зеландия в разпознаваем филмов пейзаж, а Уелингтън - в един от центровете на мащабното фантастично кино.

Историята продължава

Джаксън се връща към Толкин и с трилогията „Хобитът“, излязла между 2012 и 2014 г. По-късно режисира документалния филм „Те няма да остареят“, изграден от архивни кадри и записи на войници от Първата световна война. През 2021 г. представя и „Бийтълс: Завръщането“, създаден от часове невиждан материал от работата на групата.

През 2026 г. Джаксън получава почетна „Златна палма“ на кинофестивала в Кан. При връчването на отличието той си спомня за първите прожектирани кадри от „Задругата на пръстена“ и за съмненията около проекта. „Това беше огромен риск“, казва режисьорът за решението трите филма да бъдат заснети като един мащабен проект.

Днес Джаксън отново е свързан със Средната земя. Продукцията на „Властелинът на пръстените: Ловът на Голъм“ започва през 2026 г., като Анди Серкис режисира и отново играе Голъм, а Джаксън е сред продуцентите. Филмът е планиран за премиера на 17 декември 2027 г.

Така на 65 години Питър Джаксън остава едновременно автор на завършена филмова епоха и част от следващата глава на историята, която направи Средната земя видима за милиони зрители.

Източници: apnews.com, au.variety.com