91-годишната Джуди Денч вече не може да играе заради прогресираща загуба на зрението

Британската актриса Джуди Денч разкри, че прогресиращата загуба на зрението вече не ѝ позволява да играе в театъра или да снима филми. 91-годишната носителка на „Оскар“, една от най-уважаваните фигури в британското кино и театър, заяви пред BBC Radio 4, че вече не може и да чете.

Денч живее със свързана с възрастта макулна дегенерация, която засяга централното зрение. Тя съобщи за диагнозата си още през 2012 г., но през следващите години състоянието постепенно се влошава. Още през 2025 г. актрисата призна, че не може да излиза сама от дома си, тъй като има опасност да се спъне или падне.

Зрението ѝ вече е толкова ограничено, че трудно разпознава хора. Това понякога води и до комични ситуации. Денч разказа, че ѝ се случва да се приближи към непознат, мислейки го за свой познат, и почти да го прегърне, преди да разбере грешката си.

През 2025 г. актрисата сподели в интервю заедно с дългогодишния си приятел и колега Иън Маккелън, че вече не може да разпознава лица, да гледа телевизия или да чете. Години по-рано тя обясни, че състоянието ѝ прави почти невъзможно и запомнянето на реплики – особено сериозно препятствие за актриса, известна с изключителната си памет.

На въпрос как приема остаряването Джуди Денч отговори без сантименталност: „В това няма нищо хубаво. Не мисля много за него.“

От Шекспир до Джеймс Бонд

Професионалният път на Джуди Денч обхваща близо седем десетилетия. Тя започва театралната си кариера през 50-те години и се превръща в една от най-известните британски интерпретаторки на Уилям Шекспир.

Световната публика я познава и като М, ръководителката на британското разузнаване във филмите за Джеймс Бонд. Денч влиза в ролята за първи път в „Златното око“ през 1995 г. и я изпълнява в продължение на близо две десетилетия – първо редом до Пиърс Броснан, а след това и до Даниел Крейг.

В интервюто актрисата си спомня и за обяд с бившия ръководител на МИ-6 сър Дейвид Спединг – среща, която определя като изключително вълнуваща. Попитана дали има предпочитание кой трябва да бъде следващият Джеймс Бонд, Денч отговаря кратко: „Не“.

През 1999 г. Джуди Денч печели „Оскар“ за поддържаща женска роля за превъплъщението си в кралица Елизабет I във „Влюбеният Шекспир“. Любопитното е, че екранното ѝ присъствие във филма е сравнително кратко – около осем минути, но е достатъчно, за да ѝ донесе най-престижната награда в американското кино.

Сред личните истории, които актрисата разказва пред BBC, е и срещата ѝ със Сидни Поатие – първия чернокож актьор, спечелил „Оскар“ за главна мъжка роля.

Денч играела в Ню Йорк, когато след представление Поатие влязъл в гримьорната ѝ, докато режисьорът Ричард Еър разговарял с нея. По думите ѝ появата на американската кинолегенда била толкова впечатляваща, че се почувствала сякаш е попаднала „в аеродинамичен тунел“.

„Не казах много. Просто останах с отворена уста. Толкова чаровен. И много висок“, спомня си британската актриса.

Шекспир също остава неизменна част от живота на Джуди Денч. Увлечението ѝ започва още на деветгодишна възраст, когато гледа брат си като крал Дънкан в „Макбет“. По-късно пиесите и сонетите на драматурга се превръщат в една от определящите линии на театралната ѝ кариера.

Макар загубата на зрението вече да не ѝ позволява да работи на сцена и пред филмова камера, Джуди Денч не се е оттеглила напълно от публичния живот. През 2026 г. тя отново се появи в телевизионния специален епизод Tea with Judi Dench, този път заедно с Иън Маккелън, където двамата разговаряха за Шекспир, славата, актьорската професия и дългогодишното си приятелство.

Денч остава активна и извън екрана. Само дни преди последното ѝ интервю името ѝ беше сред повече от 100 актьори и членове на екипа на радиосериала The Archers, които призоваха BBC да запази продукцията в Бирмингам.