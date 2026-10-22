Сестрата на Матю Пери разкри, че той е изживял най-голямата си болка след сватбата в „Приятели“

Сватбата на Чандлър Бинг и Моника Гелър остава един от емблематичните моменти в сериала „Приятели“, но за семейството на Матю Пери снимките на епизода са свързани с далеч по-тежки спомени. Сестрата на покойния актьор Миа Пери Боуик разкри, че по това време близките му вече са били сериозно разтревожени от борбата му със зависимостта.

„Всички знаехме колко сериозен беше проблемът му и имаше усещането: кой знае какво ще се случи?“, разказва тя пред People. Семейството възприемало телевизионната сватба особено емоционално и защото Матю Пери искал подобен живот извън екрана. „Той искаше партньор, искаше деца“, спомня си сестра му.

Чандлър, изигран от Матю Пери, се жени за Моника Гелър на актрисата Кортни Кокс във финала на седмия сезон на „Приятели“ през 2001 г. Според Миа проблемите на брат ѝ с алкохола и опиоидите са се задълбочили значително по време на пети, шести и седми сезон.

Самият Матю Пери описва този период без заобикалки в мемоарите си „Приятели, любовници и онова голямо ужасно нещо“, издадени през 2022 г. Актьорът разказва, че след заснемането на сватбата на Чандлър и Моника е бил върнат директно в лечебно заведение.

Пери пише още, че в най-тежките периоди от зависимостта си е стигал до около 55 таблетки Викодин дневно. По думите му наркотичните вещества отдавна не били средство да се чувства добре, а начин да избегне тежките симптоми на абстиненцията.

Семейството на Матю Пери разказва историята му пред Netflix

Новите признания на Миа Пери Боуик идват непосредствено преди премиерата на The One About Matthew Perry. Документалната поредица от три части излиза в Netflix на 27 октомври 2026 г., ден преди третата годишнина от смъртта на актьора.

Продукцията е режисирана от носителката на „Еми“ Мери Робъртсън и включва непоказвани досега снимки и видеозаписи от семейния архив. Миа говори пред камера за брат си за първи път. Участват също негови близки приятели, бивши партньорки и хора, с които е работил в киното и в инициативите си за подпомагане на зависими.

Целта на поредицата е да покаже човека отвъд Чандлър Бинг и зависимостта, която белязва голяма част от живота му. Миа Пери Боуик, която става психотерапевт отчасти заради желанието си да разбере проблемите на своя брат, признава, че ѝ е било необходимо време, преди да се почувства готова да разкаже публично тези спомени.

Матю Пери се превърна в световна телевизионна звезда с ролята на саркастичния Чандлър Бинг. „Приятели“ се излъчва между 1994 и 2004 г., а актьорът участва във всичките 236 епизода на сериала заедно с Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Лиса Кудроу, Мат Лебланк и Дейвид Шуимър.

Зад огромния професионален успех обаче Пери води продължителна битка със зависимостта. Именно за нея той започна да говори все по-открито в последните години от живота си и превърна личния си опит в кауза за подпомагане на хора със сходни проблеми.

Матю Пери почина на 28 октомври 2023 г. на 54-годишна възраст. Съдебните медици определиха като основна причина острото въздействие на кетамин, а смъртта му беше квалифицирана като инцидент.

Последвалото федерално разследване доведе до наказателни дела срещу петима души, свързани с доставянето на кетамин на актьора. През май 2026 г. бившият му личен асистент Кенет Ивамаса беше осъден на 41 месеца федерален затвор. Той е последният от петимата обвиняеми, получил присъда по случая, с което приключи наказателното преследване, започнало след смъртта на звездата от „Приятели“.

Новата документална поредица обаче поставя фокуса не върху разследването, а върху живота на Матю Пери. Според режисьорката Мери Робъртсън целта е да бъде показан по-пълен портрет на актьора: човекът зад една от най-популярните комедийни роли в телевизията, но и мъжът, който години наред се опитва да се справи със зависимостта, докато разсмива милиони зрители.