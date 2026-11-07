Брад Пит се завръща като Клиф Бут в нов филм (ТРЕЙЛЪР)

Клиф Бут отново се появява на екран, но този път Холивуд е различен. Netflix пусна официалния трейлър на „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth“ – продължението на „Имало едно време... в Холивуд“, в което Брад Пит се завръща в ролята, донесла му „Оскар“ за поддържаща мъжка роля.

Новият филм е режисиран от Дейвид Финчър по сценарий на Куентин Тарантино. Действието се развива през 1977 г. – осем години след събитията от оригиналната лента, чието действие беше ситуирано през 1969 г. В новата история Клиф вече не е просто каскадьор и дубльор. Той работи като човек, който решава деликатни и често опасни проблеми за влиятелни фигури в развлекателната индустрия.

Клиф Бут сменя каскадите с „мръсна“ работа

Трейлърът показва героя в Лос Анджелис от края на 70-те години – град, в който старите холивудски митове се сблъскват с нови амбиции, престъпност и борба за влияние. Освен като своеобразен „поправяч“ на проблеми, Клиф се появява и като барман и прожекционист.

Сред новите персонажи са телевизионната звезда Чарли Питърс, изигран от Скот Каан, неговата съпруга Тони в изпълнение на Карла Гуджино, агентката Карън Кросби, изиграна от Елизабет Дебики, както и бившият футболен шампион Родерик „Хот Род“ Харисън, в чиято роля е Яхя Абдул-Матийн II. В актьорския състав са още Питър Уелър и Тимъти Олифант, който отново играе Джеймс Стейси. Леонардо ди Каприо не се завръща като Рик Далтън.

Тарантино пише, Финчър режисира

„The Further Mis-Adventures of Cliff Booth“ е първият филм от света на „Имало едно време... в Холивуд“, който Тарантино не режисира сам. Той е написал сценария и е сред продуцентите, но режисурата е поета от Финчър – режисьорът, работил с Брад Пит по „Седем“, „Боен клуб“ и „Странният случай с Бенджамин Бътън“.

Тарантино е обяснил, че е предпочел да не режисира проекта, защото е искал да излезе от вече позната творческа територия. „Обичах героя на Клиф Бут и начина, по който Брад го изигра“, е казал той, обяснявайки защо историята все пак е продължила под формата на нов филм.

Премиерата на продукцията ще бъде в IMAX на 25 ноември 2026 г., а от 23 декември 2026 г. филмът ще бъде достъпен в Netflix. По данни на „Варайъти“ музиката е написана от Трент Резнър и Атикъс Рос, които работят за шести път с Финчър.

Източници: au.variety.com, thewrap.com, apnews.com