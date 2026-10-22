Прочутите рок, метъл и поп албуми от 22 октомври

Някои музикални дати се помнят заради един албум. 22 октомври събира няколко различни епохи и жанра – от тежките рифове на Led Zeppelin и Kiss до поп пробива на Тейлър Суифт и Кейти Пери.

Рифове, хард рок и ранният метъл

На 22 октомври 1969 г. излиза Led Zeppelin II – вторият албум на британската група. В САЩ той се появява на тази дата, докато британското издание е насрочено за 31 октомври. Песни като „Whole Lotta Love“, „Heartbreaker“ и „Ramble On“ превръщат записа в един от ключовите албуми на тежкия рок. Два месеца след издаването си той оглавява американската класация Billboard 200 и остава на първо място седем седмици.

Пет години по-късно, на 22 октомври 1974 г., Kiss издават Hotter Than Hell. Това е вторият студиен албум на групата, записан само няколко месеца след едноименния дебют. В него са „Got to Choose“, „Parasite“ и заглавната песен – композиции, които показват по-суровата страна на ранния хард рок на Kiss.

На същата дата през 1990 г. излиза Vision Thing на The Sisters of Mercy. Групата се насочва към по-гитарен и твърд звук, а албумът включва „More“, „Doctor Jeep“ и „Detonation Boulevard“.

Пол Маккартни и рок равносметката на Van Halen

На 22 октомври 1984 г. във Великобритания е издаден Give My Regards to Broad Street на Пол Маккартни. Албумът е свързан с едноименния филм, в който Маккартни изпълнява главната роля. Записът съчетава нови песни с преработени версии на композиции от периода му с The Beatles и Wings.

Дванадесет години по-късно датата попада в каталога на Van Halen с Best of Volume 1 – първата голяма компилация на американската рок група. Тя обхваща песни от различни периоди, включително „Jump“, „Panama“ и „Right Now“, и включва две нови композиции с Дейвид Лий Рот.

Поп музиката превзема датата

На 22 октомври 2012 г. излиза Red – четвъртият пореден албум на Тейлър Суифт, оглавил класация. В него са „We Are Never Ever Getting Back Together“, „I Knew You Were Trouble“, „22“ и „All Too Well“. В интервю за ABC News Суифт казва:

„За мен музиката е начин да разбера какво чувствам.“

Албумът бележи все по-смелото ѝ преминаване от кънтри към поп звучене.

Година по-късно, на 22 октомври 2013 г., излизат два различни по характер записа. Prism на Кейти Пери представя по-зрял и електронен поп звук и включва хитовете „Roar“ и „Dark Horse“. В същия ден Motörhead издават Aftershock – 21-вия си студиен албум, в който Lemmy Kilmister, Фил Кембъл и Мики Ди продължават характерната смес от хард рок, пънк и метъл.

Така 22 октомври остава необичайно пъстра дата в музикалния календар – ден, в който в различни години се срещат блусарският хард рок на Led Zeppelin, театралният метъл на Kiss, готик рокът, стадионният звук на Van Halen и съвременният поп.

Източници: ultimateclassicrock.com, abcnews.com, allmusic.com