76-годишният Джийн Сиймънс от KISS припадна зад волана и катастрофира в Малибу ВИДЕО

Джийн Симънс, легендарният музикант от KISS, е бил хоспитализиран в Малибу във вторник, 7 октомври, но вече се „възстановява у дома“, след като припаднал зад волана на колата си и е катастрофирал на магистралата Pacific Coast Highway, съобщи NBC4 Los Angeles.

NBC4 Los Angeles съобщи, че 76-годишният Симънс е казал на полицаите, че е припаднал, докато е шофирал по известния участък от магистралата край океана и е ударил паркирана кола.

„Джийн е добре и вече се е върнал на работа“, казва представител на звездата пред PEOPLE.

Говорител на шерифския участък в Лост Хилс потвърди пред изданието за инцидент, който съответства на описанието на катастрофата на Симънс, въпреки че не са идентифицирали замесения шофьор.

Той каза, че инцидентът е станал в блок 25000 на магистрала Pacific Coast Highway малко преди 13:00 часа. и „включва превозно средство, което се е ударило в паркирано превозно средство“. Шофьорът е бил транспортиран до болницата от пожарната служба на окръг Лос Анджелис за по-нататъшно лечение, каза говорителят.

NBC4 идентифицира шофьора като Симънс и съобщи, че неговият SUV е „преминал през няколко ленти за движение“, преди да удари паркираната кола. 68-годишната съпруга на музиканта Шанън каза пред изданието, че Симънс се възстановява у дома и отбеляза, че лекарите са сменили лекарствата му.

Шанън не отговори веднага на молбата на PEOPLE за коментар.

Инцидентът се случва точно преди KISS да изнесат заедно концерт за първи път, откакто се оттеглиха от турнета през 2023 г. Изпълнителите на „I Was Made for Lovin’ You“ ще се съберат отново в Лас Вегас през ноември за събитието KISS Army Storms Vegas, което отбелязва 50-годишнината им като група.

Събитието ще се проведе от 14 до 16 ноември и ще включва „разкритите“ Симънс, Пол Стенли, Томи Тейър и други специални гости. Според прессъобщение, ще има „ексклузивни сесии с въпроси и отговори с членове на групата, панел с дългогодишния мениджър Док Макгий, специално изпълнение на живо от бившия член на KISS Брус Кулик, заедно със сетове от трибют групи на KISS, други специални гости, интерактивни дейности, ексклузивни преживявания и други“.

Други дейности включват караоке на KISS, любопитни факти за KISS, срещи с артисти и конкурс за двойници на KISS.

Симънс наскоро попадна в заглавията с колоритно интервю за Ultimate Classic Rock, по време на което говори за парите и как предпочита да бъде богат.

„Всичко, което някога съм правил, е да се опитвам да разбера как да стана могъщ и да печеля много пари, за да оцелея. Единственото нещо, което парите правят, е да ти дадат свободата да правиш неща, които всъщност правиш“, каза Симънс, чиято майка е оцеля в нацистките концентрационни лагери, след което работеше шест дни в седмицата във „фабрика за пот“.

„По-добре е да си богат, отколкото беден, наистина е така. И ако си нещастен скапаняк, пак е по-добре да си богат, нещастен скапаняк. Това е всичко, което някога съм се опитвал да правя.“