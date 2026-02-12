Новини
Джийн Симънс: Хип-хопът няма място в Залата на славата на рокендрола!

12 Февруари, 2026 18:31 700 6

  • джийн симънс-
  • kiss-
  • фронтмен-
  • вокалист-
  • зала на славата на рокендрола-
  • рок-
  • хип-хоп

Фронтменът на KISS се изказа остро срещу съчетаването на двата стила

Джийн Симънс: Хип-хопът няма място в Залата на славата на рокендрола! - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Фронтменът и съосновател на KISS Джийн Симънс отново отправи критики към Залата на славата на рокендрола заради включването на хип-хоп изпълнители сред приетите в институцията.

76-годишният музикант, въведен в Залата на славата заедно с KISS през 2014 г., направи изявлението в подкаста „LegendsNLeaders“. В разговора с водещия Бен Уайс Симънс постави под въпрос принадлежността на рап артисти към формат, създаден по идея да отличава рок музиката.

Повод за коментара стана признанието на 25-годишния водещ, че в младежките си години е слушал предимно музика, близка до хип-хопа. „Това не е моята музика. Хип-хопът няма място в Залата на славата на рокендрола, както нямат място и операта или симфоничните оркестри“, заяви Джийн Симънс. Той иронично попита защо например Нюйоркската филхармония не е част от институцията.

Музикантът изрази недоумение, че британската хеви метъл група Iron Maiden все още не е приета в Залата на славата, въпреки че продължава да разпродава стадиони по света, докато пионерът в хип-хопа Grandmaster Flash вече е сред отличените.

Симънс припомни и публичния си спор с рапъра Ice Cube. Според него аргументът, че хип-хопът носи „духа“ на рокендрола, не е достатъчен, за да бъде включван в същата категория. „Кога Led Zeppelin ще влязат в Залата на славата на хип-хопа?“, попита реторично той. По думите му музикалните жанрове съществуват, за да описват различен подход, а рапът по същество е словесно изкуство с ритмичен съпровод.

Темата за мястото на хип-хопа в Залата на славата на рокендрола не е нова. През 2016 г., когато легендарната група N.W.A. бе въведена в институцията, MC Ren използва сцената, за да отговори на предишни изказвания на Джийн Симънс, подчертавайки, че „хип-хопът е тук завинаги“. Коментарът бе възприет като реакция на интервю на Симънс за Rolling Stone от 2015 г., в което той заяви, че очаква „смъртта на рапа“.

Критики към жанра през годините са отправяли и други рок ветерани. Китаристът на The Rolling Stones Кийт Ричардс в интервю от 2015 г. определи хип-хопа като „много думи, малко съдържание“. През 1995 г., малко преди смъртта си, китаристът на Grateful Dead Джери Гарсия заяви в документалната поредица „The History of Rock ‘N’ Roll“, че според него рапът представлява по-скоро говор в ритъм, отколкото музика, макар да подчерта, че няма личен проблем с жанра.

Дебатът около критериите за прием в Залата на славата продължава и днес, като институцията през последните години разширява обхвата си, за да отрази по-широкото влияние на различни стилове върху развитието на популярната музика.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    8 0 Отговор
    Абсолютно.Дори Доли Партън се възмути ,че с я турили и нея там.

    18:33 12.02.2026

  • 2 Хип хоп -Американска чалга

    8 0 Отговор
    Motörhead в момента не е в Залата на славата на рокендрола, обект на значителни противоречия и критики от изпълнители като Джеймс Хетфийлд и Ози Озбърн. Въпреки че имат право да бъдат номинирани от 2002 г., те са получили само една номинация за випуск 2020.

    18:43 12.02.2026

  • 3 Янко

    9 0 Отговор
    100% съгласен, в рапа има 3 ноти музика и черни г ъзове които рецитират някакви бръщолевици и това всичко за правилния цвят на кюмюр.

    18:46 12.02.2026

  • 4 гдфгфдг

    2 0 Отговор
    тука всеки който пие наркоман е хип хопър

    19:18 12.02.2026

  • 5 Чичо Ганчо

    4 0 Отговор
    Чалгата си привършва работата вече... Опростачи няколко поколения!
    Рапът обаче е по-възрастен от нея, но и по-упорит. Иска още много поколения напред да обезуми....

    19:19 12.02.2026

  • 6 Факти

    0 0 Отговор
    Белите май ги е яд, че рокендролът е измислен от черните, барабар с всички други жанрове от 20-ти век. Блус, джаз, рок, рап, ритъм и блус, госпъл, кънтри, соул, фънк, диско, техно, хаус... Как е всичко модерно да е измислено от черните? На белите им остават само метъла и пънка, които стъпват върху рока. Иначе реват за залата на славата. Ми да си направят на метъла и пънка и да вкарват само бели там. Рокът е измислен от черни и ще си вкарват в залата на славата черни колкото си искат.

    20:00 12.02.2026