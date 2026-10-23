„Под прикритие 6“: Преломни решения в третия епизод

Тази събота, 24 октомври, от 22:00 ч. по БНТ 1, хитовият сериал на обществената телевизия „Под прикритие 6“ продължава с преломни решения и изненадващ развой, които могат да променят изцяло посоката на събитията.

Огромният зрителски интерес към сериала утвърждава БНТ като лидер в телевизионния ефир. След силното начало на 10 октомври вторият епизод на криминалната поредица отново е най-гледаното телевизионно съдържание в събота вечер (база целева аудитория 25-54 години). Епизодът е гледан средно от 307 000 зрители на база целева аудитория 4+ години, а постигнатите аудиторен дял и рейтинг сред икономически активната аудитория (база целева аудитория 25-54 години) са съответно 22,3 % Share и 6,0 % Rating, според официалните пийпълметрични данни на GARB Audience Measurement Bulgaria.

Съдбоносен избор е в основата на развръзката в отношенията между Явор Кръстев (Павел Иванов) и Амигото (Юлиан Вергов). Предстои ли война на още един фронт и ще успее ли Куката (Мариан Вълев) да неутрализира последствията? Отговорите предстоят в третия епизод на „Под прикритие 6“.

Кадър: БНТ

В програмата на БНТ 1 събота вечер става запазена територия за български филми и сериали – „БГ кино вечер“. Преди новия епизод на „Под прикритие 6“ зрителите на Българската национална телевизия ще могат да гледат и друг сериал от филмопроизводството на обществената телевизия – „Всичко за сина ми“ с участието на Димитър Рачков.

От премиерата си през 2011 г. продуцираният от БНТ „Под прикритие“ се утвърди като един от най-емблематичните и успешни български сериали. Той се превърна в телевизионен феномен с международно признание, излъчван в десетки държави по света. „Под прикритие 6“ се реализира в копродукция между Българската национална телевизия и Falconwing Studio. Заедно с БНТ изпълнителни продуценти са Магърдич Халваджиян, Силвестър Йорданов и Велина Щърбакова. Делегиран продуцент от страна на БНТ е Миладин Гергов. Режисьор е Виктор Божинов, а сценарният екип включва Ваня Николова, Борислав Захариев, Слави Ангелов и Димитър Митовски, който е и креативен продуцент на сериала.

„Под прикритие 6“ е част от филмопроизводството на БНТ – най-големият продуцент на телевизионно кино в България, който последователно инвестира в създаването на оригинално българско филмово и телевизионно съдържание.