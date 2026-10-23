„Черен петък“: от борсов срив до шопинг истерия

В петък след Деня на благодарността улиците на американските градове отдавна не изглеждат като обикновен търговски ден. Паркингите се запълват още по тъмно, магазините отварят рано, а рекламите обещават намаления, които уж не могат да чакат. „Черен петък“ обаче не е роден като търговски празник.

Първата документирана употреба на израза е свързана с 24 септември 1869 г. Тогава опитът на финансистите Джей Гулд и Джеймс Фиск да овладеят пазара на злато в САЩ завършва с паника. Президентът Улисис Грант нарежда продажба на държавно злато за 4 милиона долара, цената се срива, а последиците се разпространяват от Уолстрийт до земеделските райони.

Филаделфия дава името на тълпата

Почти век по-късно изразът получава ново значение. През 50-те и началото на 60-те години на ХХ век полицията във Филаделфия започва да нарича така петъка след Деня на благодарността. Градът се изпълва с посетители заради началото на коледното пазаруване и традиционния мач между армията и флота на САЩ.

За полицаите денят означава продължителни смени, задръствания, претъпкани тротоари и повече работа в магазините. В публикация от 1961 г., цитирана от „Филаделфия Инкуайър“, се описва как трафикът превръща деня в сериозен проблем за полицията. Градските търговци правят опит да заменят названието с „Голям петък“, но промяната не се налага.

Как хаосът става маркетинг

„Това не е израз на обич към деня“, пише търговецът Питър Стробридж, цитиран от „Филаделфия Инкуайър“, но признава, че бизнесът харесва резултатите.

До 70-те години „Черен петък“ остава предимно филаделфийско понятие. В края на 80-те години търговците го преобръщат в положителна посока. Появява се обяснението, че магазините работят „на червено“ през по-голямата част от годината, а празничните покупки ги извеждат „на черно“.

Тази версия е удобна за рекламите, но не е историческият произход на названието. Истинската му връзка е с полицейското описание на хаоса, а не със счетоводните книги. В следващите десетилетия петъкът се превръща от еднодневна разпродажба в цял сезон - с ранни кампании, онлайн оферти и Кибер понеделник.

От опашките пред магазините до онлайн рекорда

През 2025 г. 202,9 милиона американци пазаруват в петдневния период от Деня на благодарността до Кибер понеделник. Това е рекорд. Самият „Черен петък“ остава най-натовареният ден - 80,3 милиона души пазаруват във физически магазини, а 85,7 милиона правят покупки онлайн.

„Рекордното участие показва силно ангажиран потребител, който търси стойност и реагира на убедителни промоции“, заявява Матю Шей, президент и главен изпълнителен директор на федерацията.

Средният разход за празнични покупки през петдневния период достига 337,86 долара. Данните са събрани чрез проучване сред 3099 пълнолетни потребители, но не измерват само разходите в деня на „Черния петък“, а целия период.

Следващата голяма дата е 27 ноември 2026 г. Тогава „Черният петък“ отново ще започне като американска традиция, но за пореден път ще се проведе и като глобална онлайн кампания - наследник на ден, който някога е означавал борсов срив, а после полицейски кошмар.

Източници: history.com, inquirer.com, apnews.com