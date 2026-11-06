Измамници предлагат намаления до 95% преди Черния петък

Фалшиви онлайн магазини примамват потребители с намаления между 80% и 95% преди Черния петък и коледните празници. Част от измамниците използват изкуствен интелект, за да копират логото, цветовете и оформлението на популярни търговски сайтове, предупреди комисар Светлин Лазаров от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ пред bTV.

По думите му службите получават ежедневно между 100 и 150 сигнала от български граждани за различни онлайн измами. „За съжаление, вече целогодишно имаме огромна палитра от киберизмами. Очакваме заради Черния петък те да имат доста по-голяма сила към потребителите“, обясни Лазаров.

Фалшивите магазини копират истинските

Една от най-разпространените схеми е създаването на страници, които визуално почти не се различават от сайтовете на известни магазини. Разликата често е в интернет адреса, който може да съдържа допълнителни знаци или да се различава от официалния домейн.

Според комисар Лазаров през последните една-две години изкуственият интелект все по-често се използва за изработването на подобни копия. Фалшивите сайтове могат да рекламират продукт за 20 евро, който в истински магазин струва 200 евро.

Ниската цена обикновено е съчетана с психологически натиск. На страницата се появяват таймери с обратно броене, съобщения, че промоцията приключва след час, предупреждения за последна бройка или информация, че десетки други потребители разглеждат същия продукт.

Измами с имоти, билети и пратки

„Потребителите трябва да обърнат внимание на интернет адреса. Това е първата индикация, че той е много различен от официалната страница на дадения магазин“, посочи комисар Лазаров.

ГДБОП отчита измами и при резервации за ваканционни имоти, самолетни билети и концерти. В социалните мрежи се публикуват обяви с откраднати снимки на реални къщи и апартаменти, като се иска предварително капаро между 150 и 300 евро. Подобни предложения могат да се появят и в популярни платформи за резервации, след което потребителят получава настояване да преведе сумата незабавно.

„Най-добре е да се плати на място, когато пристигнат. Ако им се поискат пари предварително, вероятността да бъдат измамени е доста голяма“, каза Лазаров.

Сред схемите са и фалшивите обяви за препродажба на билети за концерти и други събития. В тези случаи измамниците получават парите, без да предоставят обещания билет.

При пратки от чуждестранни търговци клиентът понякога няма възможност за преглед и тест преди плащането. Едва след отварянето на пакета става ясно, че съдържанието не отговаря на направената поръчка.

Сигналите за загуби стигат до 15 000 евро

По данни на комисар Лазаров сумите, за които постъпват сигнали, варират от 30 до 15 000 евро. Той призова гражданите да подават сигнал независимо от размера на загубата.

„Колкото по-бързо се реагира, толкова шансът да се възстановят парите е по-голям“, подчерта Лазаров.

При съмнение за измама потребителите трябва незабавно да се свържат с банката си, да поискат блокиране на картата или оспорване на плащането и да уведомят компетентните органи. От ГДБОП съветват още да се проверяват интернет адресът и датата на регистрация на сайта, да не се бърза при оферти с таймери и да се внимава с предварителните плащания.

Източници: novini.bg, btvnovinite.bg