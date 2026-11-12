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Черен петък в HomeMax от 13.11 до 29.11 с намаления до -70%

Черен петък в HomeMax от 13.11 до 29.11 с намаления до -70%

12 Ноември, 2026 16:20, обновена 12 Ноември, 2026 17:16 542

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Кампанията е подходящ момент както за планиран ремонт, така и за покупки за дома преди зимния сезон

Черен петък в HomeMax от 13.11 до 29.11 с намаления до -70% - 1
Факти Факти

От 13 до 29 ноември Черен петък HomeMax предлага намаления до -70% на продукти за ремонт, обзавеждане, декорация, техника и градина. Най-големите отстъпки са при интериора и декорацията – до -70%, а при осветлението достигат до -60%. Кампанията е подходящ момент както за планиран ремонт, така и за покупки за дома преди зимния сезон. Сред предложенията има строителни материали, подови настилки, санитария, мебели, бои, електроуреди и инструменти. Така в рамките на една кампания могат да се комбинират продукти за различни етапи от ремонта.

Какви намаления предлага Черният петък в HomeMax?

Отстъпките се различават според продуктовата категория. За част от асортимента те достигат:

  • Интериор и декорация – до -70%;

  • Осветление – до -60%;

  • Плочки и ламиниран паркет – до -58%;

  • Санитария – до -55%;

  • Строителство – до -50%;

  • Техника и съхранение – до -50%;

  • Черна и бяла техника – до -47%;

  • Градина и градински инструменти – до -45%;

  • Бои и мазилки – до -44%;

  • Мебели – до -35%.

Различните проценти позволяват предварително да се прецени в кои части на ремонта могат да се търсят най-съществени спестявания.

Какво може да се планира за ремонта по време на кампанията?

Черният петък е възможност по-големите покупки да се групират според етапите на ремонта. При обновяване на подовете например могат да се разгледат промоциите за плочки и ламиниран паркет, а за банята – предложенията в категория санитария.

При освежаване на жилището могат да се комбинират бои и мазилки с осветление, мебели и декоративни елементи. За по-мащабни дейности са релевантни и предложенията за строителни материали и техника.

За кого са подходящи офертите за Черен петък?

Промоционалният период е подходящ не само за цялостен ремонт. Намаленията включват категории за по-малки подобрения – ново осветление, мебели, декорация, организация и съхранение или подготовка на дома и градината за следващия сезон.

Кампанията продължава от 13.11 до 29.11, което дава възможност покупките да бъдат планирани предварително, вместо решенията за ремонт и обзавеждане да се вземат наведнъж.


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