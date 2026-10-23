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Защо Ванга е толкова популярна в Русия
  Тема: Известни личности

Защо Ванга е толкова популярна в Русия

23 Октомври, 2026 10:37 697 13

  • ванга-
  • русия-
  • пророчества-
  • руски медии-
  • езотерика

Образът ѝ се утвърждава чрез съветската преса, телевизията и интернет

Защо Ванга е толкова популярна в Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Когато в Русия се говори за Ванга, обикновено не става дума само за българската пророчица, живяла в Петрич и Рупите. Става дума за образ, изграден в продължение на десетилетия от списания, телевизионни филми, свидетелства на известни личности и интернет публикации. Така Вангелия Гущерова се превръща в един от най-разпознаваемите българи в рускоезичния свят.

Първите устойчиви връзки с руската публика се оформят още в късния съветски период. През 1963 г. съветската инженерка Елена Андреева посещава Ванга в България. По-късно разказът ѝ за срещата е публикуван в списание „Наука и религия“ – издание, което едновременно популяризира науката и критикува суеверията. През 1989 г. публикацията представя Ванга на читатели, които дотогава са я познавали най-вече от разкази и слухове.

Популярността идва в годините на несигурност

Истинският пробив настъпва след разпадането на СССР. През 90-те години Русия преминава през политически, икономически и социални сътресения, а интересът към ясновидци, лечители и езотерика се разраства. Журналистът Анатолий Строев, работил дълго време в България, обобщава причината така:

„Популярна тя стана на прелома, през 90-те години, когато настъпиха разпад и разруха.“

Според Строев руската преса допълнително усилва явлението, защото разполага с по-големи тиражи и по-широка аудитория. В същия период Ванга започва да бъде свързвана с руски политици, писатели и журналисти. Сред имената, споменавани в разкази за посещения при нея, са прессекретарят на Борис Елцин, писателят Леонид Леонов и актрисата Ала Демидова.

Телевизията превръща пророчицата в национален мит

Особено силен ефект имат документалните филми и телевизионните предавания. Сергей Медведев, прессекретар на Борис Елцин през 1995–1996 г., разказва, че е посетил Ванга по поръчение на президента. Впоследствие в руски продукции се разпространява историята, че тя е предсказала победата на Елцин на изборите през 1996 г.

Подобен е и случаят с „Курск“. След потъването на руската подводница през 2000 г. започва широко да се разказва, че Ванга предварително е предвидила събитието. Няма запазен писмен документ, който да потвърждава повечето подобни глобални предсказания. Въпреки това историите се оказват силни телевизионни сюжети, защото свързват реални трагедии с вече познат и авторитетен образ.

През 2013 г. руските телевизионни канали излъчват 12-серийния сериал „Вангелия“. Продукцията представя живота на Ванга през руска гледна точка и включва политически и исторически сюжети, които допълнително укрепват връзката ѝ с Русия.

Интернетът променя смисъла на предсказанията

В интернет образът на Ванга започва да се използва още по-свободно. На нея се приписват твърдения за възхода на Русия, бъдещето на славянските народи и упадъка на Европа и Съединените щати. Академично изследване, публикувано през 2024 г., отбелязва, че рускоезичните публикации често променят, съкращават или направо измислят предсказания, за да ги нагодят към актуални политически и обществени очаквания.

През март 2023 г. търсенията в „Яндекс“ за „Ванга“ и „предсказания“ надхвърлят 700 000 месечно. В началото на XXI век в руския интернет жаргон навлиза и глаголът „ванговать“ – да предсказваш или да твърдиш, че знаеш какво ще се случи.

Това обяснява защо популярността на Ванга в Русия надживява самата нея. За едни тя е свързана с православна и народна духовност, за други – с телевизионна сензация, а за трети – с удобен език за надеждата, страха и очакването Русия да има предопределено велико бъдеще.

Източници: novayagazeta.ru, rima.media, 168chasa.bg


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ванга

    9 5 Отговор
    Сороси, ке ядете винаги "течен шоколад"

    10:38 23.10.2026

  • 2 Ванга мрази Лами и сороси

    8 6 Отговор
    Защото Ванга знае.

    10:39 23.10.2026

  • 3 Хмм

    6 4 Отговор
    вече и в Англия, а тя не е предсказвала нищо конкретно по години

    10:41 23.10.2026

  • 4 Защото

    7 9 Отговор
    Е пълно с глупаци по целия свят, не само в Русия!
    Ванга е слуга на злото!

    Коментиран от #10

    10:43 23.10.2026

  • 5 вангелист

    2 4 Отговор
    защото ванга е казала на българите:"винаги с германия,никога против русия" ,донякъде си е русофилка в очите на грандоманското руско племе!

    10:50 23.10.2026

  • 6 По добро от статията

    5 3 Отговор
    Популярна е защото едва ли с нейното образование има визията да проумее че Русия е номер едно а не прогнилия сатанински колективен запад който има едни луксозни стоки и е изграден върху лъжи тоест наистина има някаква необяснима за нас дарба!

    10:50 23.10.2026

  • 7 Кучето на Мими 🐕

    4 2 Отговор
    Е как!?Защото е градска на Соня Колтуклиева!
    🐑🐑🐑🥳💋👍

    10:55 23.10.2026

  • 8 хората не са глупави

    2 1 Отговор
    само като прочетох че чрез интернет се е популялизирала и спрях да чета! когато баба ванга стана известна в русия никой незнаеше тази дума интернет !!! руснаците са и направили няколко комунентални филма а нашите само един…

    10:59 23.10.2026

  • 9 Сила

    3 1 Отговор
    Защото са тъпи като БГ приматите ....

    10:59 23.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хмм

    2 0 Отговор
    защото е македонка?

    11:04 23.10.2026

  • 12 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    ВАНГА Е "ТОЛКОВА" ПОПУЛЯРНА В РУСИЯ, ЗАЩОТО ГИ .................... "ЗАБЪРСВАШЕ С КАДИФЕН ПАРЦАЛ" - ТАКА СЕ "РАБОТИ" ПРИ ДИКТАТУРА .................... ФАКТ !

    11:09 23.10.2026

  • 13 смях в залата

    0 0 Отговор
    Една мошеничка припозната от мошеници.

    11:15 23.10.2026