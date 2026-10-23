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Никол Шерцингер изкуши феновете си в мрежата с танц по червено бельо (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Никол Шерцингер изкуши феновете си в мрежата с танц по червено бельо (ВИДЕО)

23 Октомври, 2026 17:31 417 2

  • никол шерцингер-
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  • шоу бизнес

Певицата сподели видео в забавен каданс, а Джейд Търлоуол реагира с емотикони със сърца и очи

Никол Шерцингер изкуши феновете си в мрежата с танц по червено бельо (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Никол Шерцингер предизвика бурна реакция сред феновете си с видео, в което танцува в червено бельо на песента „Angel of My Dreams“ на Джейд Търлоуол. Клипът е заснет в забавен каданс, а косата на певицата се развява от вентилатор.

Шерцингер е облечена в червен корсет с мрежести презрамки и подходящо бельо с ресни. Публикацията бързо привлече вниманието на почитателите ѝ, които я нарекоха „най-горещата жена в света“. Сред останалите реакции са „твърде гореща“ и „просто великолепна“.

Самата Джейд Търлоуол също реагира на видеото, като остави поредица от емотикони със сърца и очи. Песента „Angel of My Dreams“ излезе през 2024 г., но отново попадна във фокуса на публиката, след като Кайли Дженър се появи на подиума на Victoria's Secret по-рано през седмицата.

Никол Шерцингер продължава участията си заедно с Ашли Робъртс и Кимбърли Уайът от Pussycat Dolls. Трите певици излязоха заедно на сцената на лондонската О2 Арена на 13 октомври в рамките на турнето на момичешката група, която се събра след години далеч от сцената.


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