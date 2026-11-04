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Слави Трифонов готви спектакъл след края на 7/8 TV
  Тема: Известни личности

Слави Трифонов готви спектакъл след края на 7/8 TV

4 Ноември, 2026 15:58 1 843 38

  • слави трифонов-
  • телевизия 7/8-
  • ку-ку бенд-
  • нов спектакъл-
  • шоу бизнес

Проектът може да събере „Ку-Ку бенд“, актьори и сценаристи от дългогодишния екип на шоумена

Слави Трифонов готви спектакъл след края на 7/8 TV - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След обявеното спиране на телевизия 7/8 Слави Трифонов не се отказва от шоубизнеса, но обмисля ново сценично начинание. По информация на вестник „Уикенд“, става дума за театрален, музикален или мултимедиен спектакъл, с който шоуменът и част от екипа му да обикалят страната. Проектът все още не е официално представен – няма обявени име, дата на премиера или окончателна концепция.

Очакванията са спектакълът да започне през 2027 г. В него най-вероятно ще се включат добре познатите лица от „Ку-Ку бенд“, актьори и сценаристи, работили с Трифонов през годините. Замисълът е да бъдат съчетани български фолклор, рок музика, хумор и сценични изпълнения. Според публикацията историята ще бъде изградена около пътя, медиите, свободния дух и българската идентичност.

За разлика от телевизионните формати, с които екипът стана известен, новият проект вероятно няма да поставя акцент върху политическите скечове. Идеята е да бъде изведена развлекателната и музикалната страна на работата на Слави Трифонов и неговите колеги.

Все още не е ясно кой ще води спектакъла и кои конкретни лица ще участват. Част от музикантите от „Ку-Ку бенд“ вече имат самостоятелни ангажименти в клубове, на частни събития и в други музикални прояви. Евентуалната продукция би могла отново да ги събере на една сцена.

В края на октомври Слави Трифонов обяви във Facebook, че телевизия 7/8 прекратява излъчването си. В публикацията си той написа: „Животът е битка и отново ще се срещнем на бойното поле, защото ние сме лошите!“ Посланието беше възприето като знак, че спирането на телевизионния проект няма да сложи край на публичните му изяви. Как ще изглеждат те от тук нататък, след като Дългия се провали и на политическата сцена, остава само да видим.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 То....

    18 1 Отговор
    Шоу ще продължат да изнасят само балерините...

    Коментиран от #37

    16:02 04.11.2026

  • 3 Спектакъл за 🎃 и 🐖 - та

    18 3 Отговор
    Учиндолскикопанар

    16:04 04.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Демо-крад

    15 4 Отговор
    Края на демокрацията ще е по-тъжен от края на социализма!!!

    16:06 04.11.2026

  • 6 Калоян

    13 2 Отговор
    Тъй и тъй е в политиката да го направят кмет на Очин дол и да покаже на какво е способен.
    ,,Дела трябват,не думи"

    16:06 04.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Добре че вече няма такава партия

    18 0 Отговор
    Из вицовете на Слави " Пичове, ама как се прецаха, а?"

    16:07 04.11.2026

  • 9 666

    19 0 Отговор
    А Тошко и балабанката ще участват ли.

    Коментиран от #14

    16:08 04.11.2026

  • 10 Отпаднала необходимост

    9 10 Отговор
    Слави повлече крак със спекталите ! Хайде, догодина очакваме спектакъл и от Коцето Костадинов...

    Коментиран от #28

    16:09 04.11.2026

  • 11 Никой

    21 0 Отговор
    Политиката ти изяде главата . Ако си беше гледал само чалгата ! Сега си остана цървул , без катедрала .

    16:13 04.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Стига толкова!

    24 0 Отговор
    Нагледахме ви се на глупостите особено на итн.

    16:16 04.11.2026

  • 14 Фил

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "666":

    Ако Пеевски ги пусне отпуск ?!

    16:16 04.11.2026

  • 15 Запознат

    8 5 Отговор
    За кой ще го правиш тоя спектакъл за тия български утайки ли ? 🤭

    16:19 04.11.2026

  • 16 Звездоброец

    11 0 Отговор
    Спектакълът ще е свързан с африканската култура и традиции . Ще се казва " Шака Души на гореща ламаринена колиба " В главната роля - Тошето .

    16:23 04.11.2026

  • 17 787

    5 1 Отговор
    Защо не си направи едно предаване по Еврокома, а се набута да прави цяла телевизия?!

    16:32 04.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ИЗПЕТА ПЕСЕН

    8 0 Отговор
    ДА ИДЕ В УЧИНДОЛ , МОЖЕ ТАМ НЕКОЙ И ДА ГО ГЛЕДА

    16:51 04.11.2026

  • 21 Павел Пенев

    10 0 Отговор
    Каквото му беше шоуто,такава му беше и телевизията. Заключителния концерт ще е в село Долни Камарци на мегдана,вход свободен,желаещи няма.

    16:55 04.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Бита карта

    9 0 Отговор
    Е тоя

    16:56 04.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Кажи честно ... 🤣

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Отпаднала необходимост":

    На костя ще се казва - Хвани ме ако кажа истина. 🤣🤣🤣
    То може и кРадев да включи, и той не си поплюва с лъгането.

    17:07 04.11.2026

  • 29 ами,

    6 0 Отговор
    Той си направи публично сепуко.Излъга дори своите фенове чалгарите и те го нямат за нищо вече.Няма връщане назад.

    17:09 04.11.2026

  • 30 хъхъ

    6 0 Отговор
    Славчо остаря като цървул. Всъщност, той и на младини си беше такъв.

    17:09 04.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Промяната

    3 0 Отговор
    7/8 ТВ вече е спряла! Понеделник и вторник пускат само повторения. Вчера Шоуто на Слави беше от 1 септември, макар че не беше обявено, че е повторение. Слави се е заел да разруши всичко, което е създал някога. Без да е създал организация, той бърза да обявява някакви си турнета, концерти , че и той щял да участва! Пълна деградация!

    17:19 04.11.2026

  • 35 Счетоводител

    1 0 Отговор
    и колко може да издържи тази трупа, обикаляйки страната. 2,3 или 5 години, съмнява ме. Смешките едни и същи, типажите идентични, музиката и тя. Макс две години обиколки и ще спре и тази авантюра.

    17:29 04.11.2026

  • 36 Не ни

    0 0 Отговор
    занимавайте с отпадъчни продукти!

    17:56 04.11.2026

  • 37 ИСТИНАТА

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "То....":

    Околчица🔬 АУТОПСИЯТА СОЧИ: УБИТИ ОТ ВЪНШНИ

    18:03 04.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.