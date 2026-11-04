Слави Трифонов готви спектакъл след края на 7/8 TV

След обявеното спиране на телевизия 7/8 Слави Трифонов не се отказва от шоубизнеса, но обмисля ново сценично начинание. По информация на вестник „Уикенд“, става дума за театрален, музикален или мултимедиен спектакъл, с който шоуменът и част от екипа му да обикалят страната. Проектът все още не е официално представен – няма обявени име, дата на премиера или окончателна концепция.
Очакванията са спектакълът да започне през 2027 г. В него най-вероятно ще се включат добре познатите лица от „Ку-Ку бенд“, актьори и сценаристи, работили с Трифонов през годините. Замисълът е да бъдат съчетани български фолклор, рок музика, хумор и сценични изпълнения. Според публикацията историята ще бъде изградена около пътя, медиите, свободния дух и българската идентичност.
За разлика от телевизионните формати, с които екипът стана известен, новият проект вероятно няма да поставя акцент върху политическите скечове. Идеята е да бъде изведена развлекателната и музикалната страна на работата на Слави Трифонов и неговите колеги.
Все още не е ясно кой ще води спектакъла и кои конкретни лица ще участват. Част от музикантите от „Ку-Ку бенд“ вече имат самостоятелни ангажименти в клубове, на частни събития и в други музикални прояви. Евентуалната продукция би могла отново да ги събере на една сцена.
В края на октомври Слави Трифонов обяви във Facebook, че телевизия 7/8 прекратява излъчването си. В публикацията си той написа: „Животът е битка и отново ще се срещнем на бойното поле, защото ние сме лошите!“ Посланието беше възприето като знак, че спирането на телевизионния проект няма да сложи край на публичните му изяви. Как ще изглеждат те от тук нататък, след като Дългия се провали и на политическата сцена, остава само да видим.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 То....
Коментиран от #37
16:02 04.11.2026
3 Спектакъл за 🎃 и 🐖 - та
16:04 04.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Демо-крад
16:06 04.11.2026
6 Калоян
,,Дела трябват,не думи"
16:06 04.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Добре че вече няма такава партия
16:07 04.11.2026
9 666
Коментиран от #14
16:08 04.11.2026
10 Отпаднала необходимост
Коментиран от #28
16:09 04.11.2026
11 Никой
16:13 04.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Стига толкова!
16:16 04.11.2026
14 Фил
До коментар #9 от "666":Ако Пеевски ги пусне отпуск ?!
16:16 04.11.2026
15 Запознат
16:19 04.11.2026
16 Звездоброец
16:23 04.11.2026
17 787
16:32 04.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ИЗПЕТА ПЕСЕН
16:51 04.11.2026
21 Павел Пенев
16:55 04.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Бита карта
16:56 04.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Кажи честно ... 🤣
До коментар #10 от "Отпаднала необходимост":На костя ще се казва - Хвани ме ако кажа истина. 🤣🤣🤣
То може и кРадев да включи, и той не си поплюва с лъгането.
17:07 04.11.2026
29 ами,
17:09 04.11.2026
30 хъхъ
17:09 04.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Промяната
17:19 04.11.2026
35 Счетоводител
17:29 04.11.2026
36 Не ни
17:56 04.11.2026
37 ИСТИНАТА
До коментар #2 от "То....":Околчица🔬 АУТОПСИЯТА СОЧИ: УБИТИ ОТ ВЪНШНИ
18:03 04.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.