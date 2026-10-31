Сузанита отново рекламира профил в OnlyFans

Сузанита отново е възобновила профила си в платформата OnlyFans и вече го рекламира в личния си Instagram, твърди HotArena. Завръщането идва няколко месеца след като певицата заяви, че е спряла с платеното съдържание и иска да започне нов етап в живота си.

През лятото тя е обяснила на свой последовател, че работата в платформата ѝ е коствала психиката и спокойствието. В публикацията не е посочено кога точно е активиран отново профилът, нито какви са условията за достъп до съдържанието. HotArena представя повторното му рекламиране като промяна спрямо заявеното по-рано намерение на Сузанита.

Опит за ново начало

Паралелно с това Сузанита е направила опит да развие автомобилен бизнес. Компанията ѝ е предлагала транспортни услуги и бърза реакция при закъсване или повреда на пътя. Според HotArena начинанието не е постигнало очаквания резултат, след което певицата отново се е насочила към занимания, свързани с публичния ѝ образ.

Тя е възобновила и музикалната си кариера с песента „Стая“. Парчето е с еротичен подтекст, а във видеоклипа Сузанита за първи път се появява с къса коса.

Певицата държи дистанция от нови връзки

Последната ѝ връзка също е приключила след няколко месеца. През септември Сузанита е заявила:

„Обещавам, някой ден ще си намеря човек, който да излекува душичката ми. Но засега не мога да се разсейвам с любови.“

След раздялата тя е споделила, че засега предпочита да стои далеч от мъжете, защото те ѝ носят главоболия.

Сузанита вече живее в ново жилище. Грижите за малкия ѝ син са поети от майка ѝ Шенай, която пребивава в родопското село Грохотно.

Източник: hotarena.net