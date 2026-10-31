Сузанита отново рекламира профил в OnlyFans

Сузанита отново е възобновила профила си в платформата OnlyFans и вече го рекламира в личния си Instagram, твърди HotArena. Завръщането идва няколко месеца след като певицата заяви, че е спряла с платеното съдържание и иска да започне нов етап в живота си.
През лятото тя е обяснила на свой последовател, че работата в платформата ѝ е коствала психиката и спокойствието. В публикацията не е посочено кога точно е активиран отново профилът, нито какви са условията за достъп до съдържанието. HotArena представя повторното му рекламиране като промяна спрямо заявеното по-рано намерение на Сузанита.
Опит за ново начало
Паралелно с това Сузанита е направила опит да развие автомобилен бизнес. Компанията ѝ е предлагала транспортни услуги и бърза реакция при закъсване или повреда на пътя. Според HotArena начинанието не е постигнало очаквания резултат, след което певицата отново се е насочила към занимания, свързани с публичния ѝ образ.
Тя е възобновила и музикалната си кариера с песента „Стая“. Парчето е с еротичен подтекст, а във видеоклипа Сузанита за първи път се появява с къса коса.
Певицата държи дистанция от нови връзки
Последната ѝ връзка също е приключила след няколко месеца. През септември Сузанита е заявила:„Обещавам, някой ден ще си намеря човек, който да излекува душичката ми. Но засега не мога да се разсейвам с любови.“
След раздялата тя е споделила, че засега предпочита да стои далеч от мъжете, защото те ѝ носят главоболия.
Сузанита вече живее в ново жилище. Грижите за малкия ѝ син са поети от майка ѝ Шенай, която пребивава в родопското село Грохотно.
Източник: hotarena.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Делю Хайдутин
Коментиран от #9
16:33 31.10.2026
3 Горкият Орхан
Коментиран от #5
16:35 31.10.2026
4 Тити
Коментиран от #6
16:36 31.10.2026
5 И горкото
До коментар #3 от "Горкият Орхан":му внуче също.
16:37 31.10.2026
6 Абе
До коментар #4 от "Тити":Требва й кеш за бело.
16:38 31.10.2026
7 Рон Джереми
16:50 31.10.2026
8 Онли гьотверен
17:21 31.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
11 важно е че е работлива момата работи за
че работата в платформата ѝ е коствала котенцето и спокойствието
Коментиран от #12
17:31 31.10.2026
12 Тая
До коментар #11 от "важно е че е работлива момата работи за":е превъртяла километража.
17:34 31.10.2026
13 Роджър Мур 007 ⛷️
17:45 31.10.2026