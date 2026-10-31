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Сузанита отново рекламира профил в OnlyFans
  Тема: Известни личности

Сузанита отново рекламира профил в OnlyFans

31 Октомври, 2026 16:28 1 219 13

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  • инстаграм

Певицата се е върнала към платформата за платено съдържание след обещание, че започва нов етап в живота си

Сузанита отново рекламира профил в OnlyFans - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сузанита отново е възобновила профила си в платформата OnlyFans и вече го рекламира в личния си Instagram, твърди HotArena. Завръщането идва няколко месеца след като певицата заяви, че е спряла с платеното съдържание и иска да започне нов етап в живота си.

Сузанита отново рекламира профил в OnlyFans

През лятото тя е обяснила на свой последовател, че работата в платформата ѝ е коствала психиката и спокойствието. В публикацията не е посочено кога точно е активиран отново профилът, нито какви са условията за достъп до съдържанието. HotArena представя повторното му рекламиране като промяна спрямо заявеното по-рано намерение на Сузанита.

Опит за ново начало

Паралелно с това Сузанита е направила опит да развие автомобилен бизнес. Компанията ѝ е предлагала транспортни услуги и бърза реакция при закъсване или повреда на пътя. Според HotArena начинанието не е постигнало очаквания резултат, след което певицата отново се е насочила към занимания, свързани с публичния ѝ образ.

Тя е възобновила и музикалната си кариера с песента „Стая“. Парчето е с еротичен подтекст, а във видеоклипа Сузанита за първи път се появява с къса коса.

Певицата държи дистанция от нови връзки

Последната ѝ връзка също е приключила след няколко месеца. През септември Сузанита е заявила:

„Обещавам, някой ден ще си намеря човек, който да излекува душичката ми. Но засега не мога да се разсейвам с любови.“

След раздялата тя е споделила, че засега предпочита да стои далеч от мъжете, защото те ѝ носят главоболия.

Сузанита вече живее в ново жилище. Грижите за малкия ѝ син са поети от майка ѝ Шенай, която пребивава в родопското село Грохотно.

Източник: hotarena.net


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Делю Хайдутин

    9 5 Отговор
    Това нещо да ми плаща няма да я ...

    Коментиран от #9

    16:33 31.10.2026

  • 3 Горкият Орхан

    15 0 Отговор
    С какво е заслужил това наказание!

    Коментиран от #5

    16:35 31.10.2026

  • 4 Тити

    11 0 Отговор
    Явно и трябва кеш!💰

    Коментиран от #6

    16:36 31.10.2026

  • 5 И горкото

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Горкият Орхан":

    му внуче също.

    16:37 31.10.2026

  • 6 Абе

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тити":

    Требва й кеш за бело.

    16:38 31.10.2026

  • 7 Рон Джереми

    4 0 Отговор
    Има талант момето.

    16:50 31.10.2026

  • 8 Онли гьотверен

    1 0 Отговор
    П. омакиня от долината на сърбежите

    17:21 31.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 11 важно е че е работлива момата работи за

    1 0 Отговор
    хляба си вместо да чака на готово на някой наивен

    че работата в платформата ѝ е коствала котенцето и спокойствието

    Коментиран от #12

    17:31 31.10.2026

  • 12 Тая

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "важно е че е работлива момата работи за":

    е превъртяла километража.

    17:34 31.10.2026

  • 13 Роджър Мур 007 ⛷️

    0 0 Отговор
    За да ѝ гледам голи снимки пари не давам. Само за реална среща 😛

    17:45 31.10.2026