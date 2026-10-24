НАСА планира експедиции с дълъг престой на астронавти на Луната

Съединените щати очакват в началото на 2030-те години да могат да изпращат астронавти на продължителни експедиции до Луната, подобни на дългите мисии на Международната космическа станция. Това заяви администраторът на НАСА Джаред Айзъкман в интервю за CBS News.

„В началото на 2030-те Луната ще бъде като Международната космическа станция. Ще има екипажи, които ще прекарват там по-продължителни периоди, докато се учим да работим в тази среда и се подготвяме за Марс“, каза Айзъкман.

Лунна база преди дългите експедиции

Планът предвижда изграждането на постоянна инфраструктура да започне преди първото ново американско кацане. По думите на Айзъкман през 2027 г. НАСА и партньорите ѝ ще започнат да изграждат лунната база с почти ежемесечни мисии. През 2028 г. на повърхността трябва да има лунен транспортен апарат и първи елементи от инфраструктурата.

НАСА посочва, че базата ще бъде разположена в района на Южния полюс на Луната, различен от местата, посещавани от астронавтите по програмата „Аполо“. Там ще бъдат изпращани роувъри, апарати за кацане и орбитиращи устройства, които трябва да подготвят терена и да намалят риска за бъдещите екипажи.

„Артемис III“ ще тества системите в орбита

Според Асошиейтед прес мисията „Артемис III“ все още е планирана за лятото на 2027 г. Тя ще превози четирима астронавти в ниска околоземна орбита, където ще бъдат изпитани ключови системи и скачвания с лунните апарати на „СпейсЕкс“ и „Блу Ориджин“.

Мисията няма да включва полет до лунната повърхност. Астронавтите ще се срещнат последователно с двата апарата, за да бъде проверена технологията, необходима за следващия етап от програмата. НАСА планира „Артемис IV“ да осъществи първото американско кацане на Луната след края на „Аполо“ през 1972 г.

По време на актуализацията на плановете Айзъкман заяви, че целта за кацане през 2028 г. остава в сила. НАСА ще запази възможността да избира между „СпейсЕкс“ и „Блу Ориджин“ за лунния апарат, докато двете компании напредват с изпитанията си.

Подготовка за Марс

Продължителните престои на Луната трябва да дадат на НАСА опит с поддръжката на екипажи извън околоземна орбита. Агенцията разглежда лунната база като изпитателна площадка за технологии, системи за снабдяване и работа в условия, близки до тези при бъдещи експедиции до Марс.

За първите кратки мисии ще бъдат използвани по-леки костюми. Костюмите, предназначени за по-дълги пребивавания и по-сложни дейности на лунната повърхност, се разработват отделно и се очаква да бъдат изпитвани на Международната космическа станция.

Източници: cbsnews.com, apnews.com