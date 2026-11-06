Луна си купи цяла сграда в луксозен комплекс в София (ВИДЕО)

Луна се похвали с нова имотна придобивка в София. Попфолк певицата обяви във видео, че е станала една от собственичките на сграда в луксозен комплекс в столичния квартал „Малинова долина“.

В публикувания клип участва и компанията, от която е закупен имотът. Проектът е представен като възможност за хора, които търсят луксозен начин на живот, а други потенциални клиенти са приканени да последват примера на певицата.

„Луна вече е била наш клиент“, заявява един от ръководителите на строителната компания. Не се уточнява кога е била предишната ѝ сделка с фирмата, нито дали тя притежава други имоти в нейни комплекси.

Самата Луна не посочва стойността на новата придобивка и не обяснява подробно какво точно означава участието ѝ в собствеността на сградата.

„Вече съм една от собственичките на новата сграда, заповядайте, скъпи приятели, при нас. Може с пари, може без пари, но да сложим началото да живеем заедно, да се усмихваме, да пеем, да се забавляваме. Нека това да е в тази сграда!“

Не е изяснено дали певицата е придобила цялата сграда, или има участие в собствеността върху нея. Липсва информация и за размера на инвестицията.

Новата сделка отново насочи вниманието към имотите, с които е свързвано името на Луна. От години тя не дава категоричен отговор дали е продала мезонета си в столичния квартал „Лозенец“. С него певицата се сдобива в края на 90-те години.

През 2020 г. Луна съобщава, че е купила апартамент по Черноморието с хонорара си от участието в телевизионното шоу „Като две капки вода“. През същата година тя се похвалва и с къща в Австралия, която по-късно обявява за продажба.

Отделен спор е свързан с апартамент на улица „Септемврийско въстание“ в Шумен. Наследници на починалия собственик оспорват завещание, според което жилището е оставено на певицата. Луна поддържа друга версия и твърди, че е придобила имота по давност.