Луна си купи цяла сграда в луксозен комплекс в София (ВИДЕО)

Луна се похвали с нова имотна придобивка в София. Попфолк певицата обяви във видео, че е станала една от собственичките на сграда в луксозен комплекс в столичния квартал „Малинова долина“.
В публикувания клип участва и компанията, от която е закупен имотът. Проектът е представен като възможност за хора, които търсят луксозен начин на живот, а други потенциални клиенти са приканени да последват примера на певицата.
„Луна вече е била наш клиент“, заявява един от ръководителите на строителната компания. Не се уточнява кога е била предишната ѝ сделка с фирмата, нито дали тя притежава други имоти в нейни комплекси.
Самата Луна не посочва стойността на новата придобивка и не обяснява подробно какво точно означава участието ѝ в собствеността на сградата.
„Вече съм една от собственичките на новата сграда, заповядайте, скъпи приятели, при нас. Може с пари, може без пари, но да сложим началото да живеем заедно, да се усмихваме, да пеем, да се забавляваме. Нека това да е в тази сграда!“
Не е изяснено дали певицата е придобила цялата сграда, или има участие в собствеността върху нея. Липсва информация и за размера на инвестицията.
Новата сделка отново насочи вниманието към имотите, с които е свързвано името на Луна. От години тя не дава категоричен отговор дали е продала мезонета си в столичния квартал „Лозенец“. С него певицата се сдобива в края на 90-те години.
През 2020 г. Луна съобщава, че е купила апартамент по Черноморието с хонорара си от участието в телевизионното шоу „Като две капки вода“. През същата година тя се похвалва и с къща в Австралия, която по-късно обявява за продажба.
Отделен спор е свързан с апартамент на улица „Септемврийско въстание“ в Шумен. Наследници на починалия собственик оспорват завещание, според което жилището е оставено на певицата. Луна поддържа друга версия и твърди, че е придобила имота по давност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ролан
12:33 06.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 печално
12:36 06.11.2026
4 Софето
Бесни страшни селяни
12:37 06.11.2026
5 Ихуууу...
12:40 06.11.2026
6 София 🏢👸🏻
12:43 06.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Българин
Коментиран от #16
13:02 06.11.2026
12 Всичките певачки
Със опашки
Слабо умящи
13:08 06.11.2026
13 Лухче
13:09 06.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ами,
13:22 06.11.2026
16 хе хе
До коментар #11 от "Българин":Индоевропейците си ви влече източния дуализъм. Дните на този свят са преброени, макар никой да не знае точно колко са. Вие няма да влезете в новия свят.😎
13:38 06.11.2026