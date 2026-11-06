Новини
Любопитно »
Луна си купи цяла сграда в луксозен комплекс в София (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Луна си купи цяла сграда в луксозен комплекс в София (ВИДЕО)

6 Ноември, 2026 12:31 1 566 16

  • луна-
  • имоти-
  • малинова долина-
  • попфолк-
  • софия

Певицата обяви, че е една от собственичките на имот в комплекс в „Малинова долина“, но не разкри цената на сделката

Луна си купи цяла сграда в луксозен комплекс в София (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Луна се похвали с нова имотна придобивка в София. Попфолк певицата обяви във видео, че е станала една от собственичките на сграда в луксозен комплекс в столичния квартал „Малинова долина“.

В публикувания клип участва и компанията, от която е закупен имотът. Проектът е представен като възможност за хора, които търсят луксозен начин на живот, а други потенциални клиенти са приканени да последват примера на певицата.

„Луна вече е била наш клиент“, заявява един от ръководителите на строителната компания. Не се уточнява кога е била предишната ѝ сделка с фирмата, нито дали тя притежава други имоти в нейни комплекси.

Самата Луна не посочва стойността на новата придобивка и не обяснява подробно какво точно означава участието ѝ в собствеността на сградата.

„Вече съм една от собственичките на новата сграда, заповядайте, скъпи приятели, при нас. Може с пари, може без пари, но да сложим началото да живеем заедно, да се усмихваме, да пеем, да се забавляваме. Нека това да е в тази сграда!“

Не е изяснено дали певицата е придобила цялата сграда, или има участие в собствеността върху нея. Липсва информация и за размера на инвестицията.

Новата сделка отново насочи вниманието към имотите, с които е свързвано името на Луна. От години тя не дава категоричен отговор дали е продала мезонета си в столичния квартал „Лозенец“. С него певицата се сдобива в края на 90-те години.

През 2020 г. Луна съобщава, че е купила апартамент по Черноморието с хонорара си от участието в телевизионното шоу „Като две капки вода“. През същата година тя се похвалва и с къща в Австралия, която по-късно обявява за продажба.

Отделен спор е свързан с апартамент на улица „Септемврийско въстание“ в Шумен. Наследници на починалия собственик оспорват завещание, според което жилището е оставено на певицата. Луна поддържа друга версия и твърди, че е придобила имота по давност.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ролан

    2 1 Отговор
    " Пей сърце"!😀

    12:33 06.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 печално

    11 0 Отговор
    Е и, осстава си е една лудда туркиня стара мома.

    12:36 06.11.2026

  • 4 Софето

    17 0 Отговор
    Кой би си купил да е съсед с луна ;)
    Бесни страшни селяни

    12:37 06.11.2026

  • 5 Ихуууу...

    9 4 Отговор
    Те тая требеше да е президент!

    12:40 06.11.2026

  • 6 София 🏢👸🏻

    7 0 Отговор
    Браво бе и Аз ще ги избирам Тея във парламнета там да могат Да си правят Далавери и подкупи и удари под масата те и тая Луна същата като Тея във парламнета кражби и само кражби

    12:43 06.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Българин

    3 2 Отговор
    Както и че доброто и злото, тъмното и светлото - Слънцето, Луната и Земята, са свързани в един ненарушим вечен съюз. А не като някои монотеисти да твърдят за ад, мъки и други измишльотини!

    Коментиран от #16

    13:02 06.11.2026

  • 12 Всичките певачки

    5 0 Отговор
    Нагушени като квачки
    Със опашки
    Слабо умящи

    13:08 06.11.2026

  • 13 Лухче

    3 0 Отговор
    Онлифенса прави чудеса

    13:09 06.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ами,

    3 0 Отговор
    Пази Боже,луда Луна/или коя да е чалгарка/да ти е съседка.Който от провинцията не знае да научи,че кв. „Малинова долина“е без асфалтирани улици и тротоари,всичко е само строежи и кал.

    13:22 06.11.2026

  • 16 хе хе

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Индоевропейците си ви влече източния дуализъм. Дните на този свят са преброени, макар никой да не знае точно колко са. Вие няма да влезете в новия свят.😎

    13:38 06.11.2026