Картофи са израснали в симулирана лунна почва, след като учените са добавили към нея 30% вермикомпост. При тази смес растенията са достигнали растеж и добив, сравними с тези на картофи, отглеждани в земна почва. Експериментът обаче е проведен в оранжерия на Земята и не е използвана истинска лунна почва.

Изследването е дело на екип от Университета на Орегон и е публикувано на 19 ноември 2026 г. в списанието npj Microgravity. Учените са тествали пет симулатора на лунен реголит, представящи различни райони от лунните морета и планинските области.

Реголитът е слой от прах и раздробени скали, който покрива повърхността на Луната. Той почти не съдържа органична материя и поставя редица пречки пред развитието на растенията. В необогатения симулиран реголит картофите са били силно недоразвити, а кореновите им системи са останали слаби.

Изследователите са сравнили смеси с 0, 15 и 30% вермикомпост. При най-високия дял растенията са достигнали показатели, близки до тези на картофите в контролна земна почва от района на Хермънистън, Орегон, известен с високите си добиви.

При петпроцентна добавка картофите са успели да завършат жизнения си цикъл и да образуват грудки, но размерът на растенията и добивът са били по-ниски от тези в земната почва. Всички варианти са получили и бавно освобождаващ се тор, тъй като симулираният реголит не осигурява достатъчно азот.

„Вярваме, че компостът помага да се намали токсичното въздействие на лунния реголит, като ограничава излагането на растенията на вредни съединения“, казва постдокторантът Дейвид Хенди от екипа на Университета на Орегон.

Стават ли за ядене "лунните" картофи?

Анализите не са установили статистически значимо увеличение на гликоалкалоидите - естествени токсини в картофите, чието натрупване често се свързва със зазеленяване под кората. Според авторите хранителният профил на грудките като цяло се е отклонявал малко от този на картофите, отгледани в земна почва.

В отделни симулатори обаче са измерени умерено повишени количества на тежки метали, сред които мед, цинк и алуминий. Затова учените посочват, че безопасността и съставът на грудките трябва да продължат да се наблюдават при бъдещи експерименти.

Резултатите подкрепят идеята, че органични отпадъци от храна и растения могат постепенно да се превръщат във вермикомпост и да се използват за земеделие при бъдещи лунни бази. Следващото изследване на екипа ще сравни 10 сорта картофи, за да установи кои от тях са най-подходящи за отглеждане в симулиран лунен реголит.