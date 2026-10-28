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Емблематичният дом на Хю Грант от „Нотинг Хил“ се продава за $10 млн
  Тема: Недвижими имоти

Емблематичният дом на Хю Грант от „Нотинг Хил“ се продава за $10 млн

28 Октомври, 2026 19:02 566 1

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  • синята врата

Домът, използван за фасада на жилището на героя на Хю Грант, е обявен на пазара в Лондон

Емблематичният дом на Хю Грант от „Нотинг Хил“ се продава за $10 млн - 1
Снимки: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Синята къща от романтичната комедия „Нотинг Хил“ е обявена за продажба в Лондон. Имотът на адрес 280 „Уестбърн Парк Роуд“ е използван като външна фасада на дома на Уилям Тъкър – героя на Хю Грант във филма от 1999 г.

В обявата, представена от PEOPLE, цената е 7,5 млн. британски лири, или около 10,05 млн. долара.

Къщата е била собственост на сценариста Ричард Къртис, написал „Нотинг Хил“, „Наистина любов“ и „Четири сватби и едно погребение“. Той разказва, че включването на дома му във филма е станало почти случайно.

„Той се върна след два дни с една снимка и аз казах: „О, да, много смешно“. Той ме попита какво имам предвид, а аз му отвърнах: „Това е моята къща“. Той каза: „Трябва да е тази къща“, разказва Къртис.

Продукционният дизайнер Стюарт Крейг избрал адреса, без да знае, че сценаристът живее там. Във филма е използвана само външната част на сградата. Интериорът на скромното жилище на Уилям Тъкър е изграден в студио.

Какво има зад прочутата врата

Реалният имот е значително по-просторен от дома, показан във филма. Той има три спални, две бани и площ от 2752 квадратни фута – приблизително 256 квадратни метра. Кухнята, трапезарията и дневната са обединени в голямо отворено пространство с високи сводести тавани и няколко покривни прозореца.

Сред отличителните елементи са спирално стълбище към покривна тераса, основна спалня с камина и прилежаща баня с вана, два умивалника и отделна душ кабина. Към къщата има и вътрешен двор с място за хранене на открито и озеленяване.

Оригиналната синя врата вече не е част от имота. След успеха на „Нотинг Хил“ тя е продадена на търг, за да бъдат ограничени посещенията на почитатели. По-късно е поставена друга врата, боядисана в същия отличителен син цвят.

Офертата се управлява от Джош Ратклиф от UK Sotheby’s International Realty. Адресът продължава да бъде сред най-разпознаваемите места, свързани с британското кино, повече от 25 години след премиерата на филма.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ааа

    1 1 Отговор
    Нахалници, как може да искат такава цена, щом оригиналната врата е продадена!? Това сваля цената драстично поне с едни 8-9 милиона! Не ги е срам!

    19:35 28.10.2026