Голям пожар обхвана чайната на Хитлер „Орлово гнездо“ в Бавария

Голям пожар обхвана в петък вечерта Келщайнхаус над Берхтесгаден, едно от най-посещаваните туристически места в Бавария, известно и като „Орловото гнездо“. Сградата, построена като представителна чайна за Адолф Хитлер, е пламнала на височина 1834 метра.

Сигналът е подаден малко след 21 часа, а първите спасителни екипи са пристигнали в 21:52 часа. При достигането си до мястото те са установили голям пожар. Около 150 пожарникари са участвали в гасенето, но достъпът до сградата е бил затруднен заради планинския терен.

„Келщайнхаус е обхванат изцяло от пламъци, а пожарната е в мащабна операция“, е заявил говорител на полицията в Берхтесгаден пред „Билд“.

Според полицията няма данни за пострадали. По първоначална информация в сградата не е имало хора, но пожарникарите са я претърсвали при тежки условия, докато едновременно са продължавали да гасят огъня.

Проверява се версия за умишлен палеж

Точната причина за пожара все още не е установена. Полицията проверява и версия за умишлен палеж. Според „Билд“ на пътя към мястото на инцидента служители са срещнали мотоциклетист, който се е движел надолу по планината. След това той е бил спрян и задържан.

Връзката на задържания с пожара не е потвърдена. Полицията е подчертала, че засега става дума само за възможна версия, а разследването продължава. Случаят е поет от криминалната полиция в Траунщайн.

Историческа сграда и туристическа забележителност

Келщайнхаус е построен през 1937-1938 г. като представителна сграда за Хитлер в комплекса на Оберзалцберг. Самият Хитлер го е посещавал рядко. След края на Втората световна война сградата е оцеляла до голяма степен неповредена.

От 1952 г. Келщайнхаус функционира като планинска гостилница, а в него има и изложба за историята на мястото и връзката му с нацисткия режим. Размерът на щетите и дали сградата може да бъде спасена все още не са обявени.

Източници: bild.de, br.de, pnp.de