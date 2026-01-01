Сабрина Карпентър се подпали "случайно" (СНИМКИ)

2025 г. се оказа ключова в кариерата на поп звездата Сабрина Карпентър, но и с неочаквани лични инциденти. В навечерието на Нова година 26-годишната изпълнителка направи ретроспекция на изминалите 12 месеца чрез поредица от сторита в Instagram, като разкри, че през годината по невнимание е предизвикала пожар в банята си.

По-голямата част от споделените кадри обаче бяха посветени на професионалните ѝ успехи. Карпентър припомни съвместната си работа с Доли Партън по ремикса на „Please Please Please“, участието си със Пол Саймън в Saturday Night Live, корицата си за Vogue, заснемането на видеото към „Manchild“, издаването на Man’s Best Friend и концертите по света в рамките на турнето Short n’ Sweet.

В края на поредицата със спомени обаче изпълнителката публикува снимка на силно овъглена до черно мивка и свещ в близост, придружена от кратък надпис, че е „запалила банята си по невнимание“. Не се уточнява кога точно е станал инцидентът.

Снимка: Instagram

Сабрина Карпентър не е единствената поп звезда, преживяла подобна ситуация. Бритни Спиърс съобщи през 2020 г., че е подпалила домашната си фитнес зала, а Тейлър Суифт и Грейси Ейбрамс предизвикаха пожар в апартамента на Суифт в Ню Йорк по време на работа по съвместната им песен „Us.“ през 2024 г.

По-рано този месец Сабрина Карпентър представи и нов бонус трак към Man’s Best Friend – „Such a Funny Way“, като по този начин отбеляза края на изключително активна и успешна година за кариерата си.