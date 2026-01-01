Новини
Сабрина Карпентър се подпали "случайно" (СНИМКИ)

1 Януари, 2026 19:45 998 7

  • сабрина карпентър-
  • певица-
  • пожар-
  • подпали-
  • баня-
  • въглени

Певицата показа силно овъглената си баня

Сабрина Карпентър се подпали "случайно" (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

2025 г. се оказа ключова в кариерата на поп звездата Сабрина Карпентър, но и с неочаквани лични инциденти. В навечерието на Нова година 26-годишната изпълнителка направи ретроспекция на изминалите 12 месеца чрез поредица от сторита в Instagram, като разкри, че през годината по невнимание е предизвикала пожар в банята си.

По-голямата част от споделените кадри обаче бяха посветени на професионалните ѝ успехи. Карпентър припомни съвместната си работа с Доли Партън по ремикса на „Please Please Please“, участието си със Пол Саймън в Saturday Night Live, корицата си за Vogue, заснемането на видеото към „Manchild“, издаването на Man’s Best Friend и концертите по света в рамките на турнето Short n’ Sweet.

В края на поредицата със спомени обаче изпълнителката публикува снимка на силно овъглена до черно мивка и свещ в близост, придружена от кратък надпис, че е „запалила банята си по невнимание“. Не се уточнява кога точно е станал инцидентът.

Сабрина Карпентър се подпали
Снимка: Instagram

Сабрина Карпентър не е единствената поп звезда, преживяла подобна ситуация. Бритни Спиърс съобщи през 2020 г., че е подпалила домашната си фитнес зала, а Тейлър Суифт и Грейси Ейбрамс предизвикаха пожар в апартамента на Суифт в Ню Йорк по време на работа по съвместната им песен „Us.“ през 2024 г.

По-рано този месец Сабрина Карпентър представи и нов бонус трак към Man’s Best Friend – „Such a Funny Way“, като по този начин отбеляза края на изключително активна и успешна година за кариерата си.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да е жива

    3 0 Отговор
    и здрава момата.През изминалата година яко са и запалили фурната, даже изгоряла. Пожелавам и тази година да се появи като пожарникарка.

    19:49 01.01.2026

  • 2 забравила

    1 1 Отговор
    Включен вип сешоар чайна мейд.

    19:53 01.01.2026

  • 3 Ице

    3 0 Отговор
    Сигурно се е пърлила отдолу.

    19:56 01.01.2026

  • 4 Спецназ

    4 0 Отговор
    В Казармата пред тоалетната висеше Плакат на

    Оная другата САБРИНА! По бански!

    ЩО матреял се е похабил по нея сигурно щехме да
    сме 15 милиона, Баце! ФАКТ!

    19:59 01.01.2026

  • 5 Кофти

    4 0 Отговор
    Мис Пиги 1:1

    20:10 01.01.2026

  • 6 ЕГАСИ ГРОЗОТИЯТА

    6 1 Отговор
    В СТОЛИПИНОВО НАЙ ГРОЗНАТА ДАЖЕ Е ПО КРАСИВА ОТ ТОЗИ КЕРКЕНЕЗ.

    20:22 01.01.2026

  • 7 Запалила си

    0 0 Отговор
    Е пръднята

    20:47 01.01.2026