Пожар прекъсна зимния сън на малко мече, спасиха го с тежки изгаряния ВИДЕО

26 Декември, 2025 13:24

Драмата се е разиграла на 20 декември в Канада

Черно мече бе спасено в Канада, след като пожар наруши зимния му сън, съобщава CBC News.

Мечето е забелязано да бедства на 20 декември в Доусън Крийк. То спяло на пътя и изглеждало сякаш се нуждае от помощ. Загрижени хора съобщили за това на Обществото за дива природа „Северно сияние“ (NLWS), организация, която рехабилитира ранени и осиротели диви животни.

Доброволци пристигнали и намерили мечето заровено под снега близо до дърво. В този ден в Канада било особено студено и те се притеснявали да го оставят само за една нощ, страхувайки се, че измръзване ще го убие. Стоплили го и го занесли в офиса на NLWS. Служители прегледали мечето и открили тежки изгаряния. Те осъзнали, че е оцеляло след пожара и разбрали, че е женско.

Съоснователката на NLWS Ангелика Ланген предположила, че мечето се е готвило да спи зимен сън с майка си и се е скрило с нея в купчина клони, останали от дърводобив. Работниците често унищожават такива купчини с огън. Според Ланген, някой най-вероятно е подпалил купчината, където се е крило малкото. Местонахождението на майка му е неизвестно.

Жената предположила, че малкото е родено през януари. Тя обаче казала, че е твърде слабо за възрастта си, тежащо само 20 килограма, така че вероятно не би преживяло зимен сън. Ланген нарекла спасяването му истинско коледно чудо.


