Пожар прекъсна зимния сън на малко мече, спасиха го с тежки изгаряния ВИДЕО

Черно мече бе спасено в Канада, след като пожар наруши зимния му сън, съобщава CBC News.
Мечето е забелязано да бедства на 20 декември в Доусън Крийк. То спяло на пътя и изглеждало сякаш се нуждае от помощ. Загрижени хора съобщили за това на Обществото за дива природа „Северно сияние“ (NLWS), организация, която рехабилитира ранени и осиротели диви животни.
Доброволци пристигнали и намерили мечето заровено под снега близо до дърво. В този ден в Канада било особено студено и те се притеснявали да го оставят само за една нощ, страхувайки се, че измръзване ще го убие. Стоплили го и го занесли в офиса на NLWS. Служители прегледали мечето и открили тежки изгаряния. Те осъзнали, че е оцеляло след пожара и разбрали, че е женско.
Съоснователката на NLWS Ангелика Ланген предположила, че мечето се е готвило да спи зимен сън с майка си и се е скрило с нея в купчина клони, останали от дърводобив. Работниците често унищожават такива купчини с огън. Според Ланген, някой най-вероятно е подпалил купчината, където се е крило малкото. Местонахождението на майка му е неизвестно.
Жената предположила, че малкото е родено през януари. Тя обаче казала, че е твърде слабо за възрастта си, тежащо само 20 килограма, така че вероятно не би преживяло зимен сън. Ланген нарекла спасяването му истинско коледно чудо.
1 МАЛКИЯТ БАРАБАНМИК
ДА СИ НАМЕРИ ЖЕНА...
Коментиран от #4
13:36 26.12.2025
2 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #5
13:45 26.12.2025
3 Mими Кучева🐕🦺
13:55 26.12.2025
4 ганев
До коментар #1 от "МАЛКИЯТ БАРАБАНМИК":ТОЙ Е ЕВРОДЖЕНДЪРЛЯК....НЕ МУ ТРЯБВА...САМО НА БЪЛГАРИТЕ ИМ ТРЯБВА.....ДА ИМ СЕ РАДВАТ
14:01 26.12.2025
5 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Mими Кучева🐕🦺":Кръвожадните примитивни копейки се радват на всяко земно нещастие, само чуждо страдание и смърт ги прави щастливи!
Коментиран от #6
14:14 26.12.2025
6 Сила
До коментар #5 от "Последния Софиянец":И бяла лада и санитарен фаянс ...ги правят много щастливи и престижни !!!
14:26 26.12.2025
7 Дано
14:34 26.12.2025