Пожар избухна в имението на Уил Смит и Джейда Пинкет Смит в Калабасас, Калифорния. Сигналът е подаден около полунощ в понеделник, 23 ноември, след като помощна постройка в имота се е запалила.

Пламъците са обхванали конструкция с размери приблизително 6 на 12 метра. Пожарът е бил потушен за по-малко от час, без да се разпространи към основната къща или растителността около имението.

„Няма пострадали. Причината за пожара е случайна“, е заявил представител на шерифската служба Malibu/Lost Hills пред Page Six. От пожарната служба на окръг Лос Анджелис са уточнили, че не е било необходимо транспортиране на пациенти до болница.

Кадри от мястото показват аварийни екипи, мигащи светлини и гъст дим над имота. Няколко автомобила са влезли през главния портал на имението на Cold Canyon Road.

Комплексът е разположен върху около 150 акра. Уил Смит е придобил земята през 2003 г., а строителството на шестспалната къща с 13 бани е завършено през 2010 г. По-късно имението е било обявено за продажба за 42 милиона долара, но семейството в крайна сметка го е запазило.

Новият пожар е вторият известен инцидент в имота за последните години. През 2021 г. огън е започнал в мазето на основната къща. Тогава източник, близък до семейството, е заявил пред Page Six: „Всички са добре и са в дома.“ При инцидента един пожарникар е получил медицинска помощ.

Представителят на Уил Смит не е отговорил веднага на запитването за коментар относно последния пожар. В предоставената информация няма данни за щети по жилищната част на имението.

Уил Смит и Джейда Пинкет Смит са женени от декември 1997 г. и имат две общи деца - Джейдън и Уилоу. Актьорът има и син Трей от предишна връзка.

През 2023 г. стана публично известно, че съпрузите са били разделени и са живели отделно в продължение на години. По-късно беше съобщено, че Джейда се е върнала в общия им дом. Двамата бяха забелязани заедно с децата си и своите майки в Малибу само дни преди пожара.