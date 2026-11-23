Танцуващ с огън изпълнител падна от сцената, след като беше обхванат от пламъци по време на концерта на Ъшър и Крис Браун в Ню Орлиънс. Инцидентът е станал на 21 ноември при второто шоу на двамата в града и е бил заснет от зрител.

На видеото се вижда как танцьорът върти запалени палки и се движи към задната част на сцената. Докато върви назад, той се спъва на стълби и пада извън сцената, а тялото му за кратко е обхванато от пламъци.

Въпреки напечената ситуация танцьорът се изправя и почти веднага се връща на сцената. По-късно във видеото се вижда човек, който лежи на носилка и получава медицинска помощ, но не е потвърдено дали това е същият артист. Няма официално съобщение за състоянието му.

Шоуто е продължило след инцидента. Нито Крис Браун, нито Ъшър са коментирали публично случилото се.

🚨 USHER & C. BREEZY NIGHT 2: THE FIRE SHOW GOT A LITTLE TOO REAL 🔥💀 NEW ORLEANS, LOUISIANA | NOVEMBER 21, 2026 Support the movement here: https://t.co/xld8riZsah / Even $1 is helpful. Video Credits: @tiffnicoleee90, @layahsfanta Well, New Orleans wasn't done making headlines. Night 2 of Usher and Chris Brown's R&B Tour at the Caesars Superdome delivered another unexpected moment, this time involving a fire performer whose act took a dangerous turn. Video circulating from Saturday night's show appears to capture a fire dancer catching fire before falling from the stage, sending the spectacle in a direction nobody in the audience signed up for. 🔥 WHEN THE PRODUCTION GETS TOO IMMERSIVE Between the Ticketmaster outage on Night 1 and now a fire performer going down on Night 2, this New Orleans stop is developing quite the event history. The artists came to deliver an extravaganza. The production crew apparently decided to add a few extra plot twists. But seriously, fire performance is dangerous work, and this is no small stage mishap. We have not seen an official update confirming the performer's condition or explaining exactly what happened. 🎤 THE R&B TOUR: NEW ORLEANS EDITION Two nights. Two very different kinds of concert drama. At this point, the Superdome might need its own incident report. Watch the footage. #Usher #ChrisBrown #CBreezy #NewOrleans #CaesarsSuperdome #TheRBTour #FireDancer #ConcertIncident #ReturnOfIsis