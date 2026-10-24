Пентагонът разсекрети документи за НЛО и тела край Розуел

Пентагонът публикува нов пакет разсекретени документи за неидентифицирани летящи обекти, в който е включен свидетелски разказ за предполагаемото падане на извънземен апарат край Розуел, щата Ню Мексико, през юли 1947 г. Документът съдържа твърдения за яйцевидно летателно средство и няколко тела, но сам по себе си не доказва, че те са били извънземни.

Името на свидетеля е заличено. Според разпространените материали той вероятно е Уолтър Хаут - офицерът за връзки с обществеността във военновъздушната база в Розуел, който през 1947 г. подготвя първото съобщение за открит „летящ диск“. Хаут умира през 2005 г., а декларацията му е подписана на 26 декември 2002 г.

Описание на апарата и телата

„Убеден съм, че това, което лично видях, беше някакъв вид апарат и неговият екипаж от космоса“, пише свидетелят в декларацията.

В документа се твърди, че апаратът е бил съхраняван в охраняем обект, известен като Сграда 84 или хангар P-3. Той е описан като дълъг между 12 и 15 фута и широк около 6 фута. Нямал прозорци, крила, опашка или колесник, а повърхността му била покрита с метал, „тънък като хартия, но изключително здрав“.

Свидетелят твърди, че от разстояние е видял няколко тела под брезент. Според очертанията под покривалото те били с размерите на десетгодишни деца, високи около 4 фута, с глави, по-големи от нормалното.

„Само главите се подаваха извън покривалото и не успях да различа чертите им“, се казва в разказа.

Двата района с отломки

Разсекретеният документ описва съвещание на 8 юли 1947 г. около 7:30 часа местно време. На него военни ръководители обсъждали отломки, открити в ранчо в окръг Линкълн, на около 75 мили северозападно от Розуел. Според свидетелските показания обаче вторият район, разположен на около 40 мили северно от града, бил смятан за по-важен, тъй като там били намерени предполагаемият апарат и телата.

В разказа се посочва, че военните са обсъждали дали публично да съобщят за инцидента. Една от идеите била вниманието да бъде насочено към първия район, където вече имало цивилни и журналисти.

Около 9:30 часа Хаут получил нареждане да подготви съобщение, продиктувано от командира на базата полковник Уилям Бланчард. В него се казвало, че военните са открили летящ диск, а майор Джеси Марсел ще транспортира материала до щаба в Тексас за допълнително изследване.

По-късно армията променила версията и заявила, че останките са от метеорологичен балон. Марсел твърдял, че материалите били подменени с части от балон и радарен отражател, докато той се намирал в друга стая.

Какво е потвърдено

Американските военновъздушни сили и Службата за разрешаване на аномалии във всички области към Министерството на отбраната не са установили проверими доказателства, че инцидентът край Розуел е бил свързан с извънземна технология. В историческия си преглед AARO посочва, че не е открило доказателства за достъп на американското правителство или частни компании до извънземни материали.

Новият документ представя свидетелска версия, записана десетилетия след събитието. В него не се посочва какво е станало с предполагаемите тела или с отломките след посещението в хангара.

Източници: dailymail.com, cbsnews.com, axios.com