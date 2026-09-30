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Извънземните може "да се крият" заради цивилизационни колапси

Извънземните може "да се крият" заради цивилизационни колапси

30 Септември, 2026 08:45 1 190 15

  • извънземни-
  • парадоксът на ферми-
  • селия бланко-
  • технологични цивилизации-
  • космос

Ново изследване допуска, че технологичните общества във Вселената се възраждат след сривове и остават невидими през дълги периоди

Извънземните може "да се крият" заради цивилизационни колапси - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Възможно е Вселената да не е празна, а просто да е изпълнена с цивилизации, които трудно се засичат. Ново изследване предлага обяснение на парадокса на Ферми, според което технологичните общества могат да преминават през цикли на възход, колапс и възстановяване, като през голяма част от времето не излъчват сигнали, по които да бъдат открити.

Парадоксът на Ферми поставя въпроса защо, ако извънземният живот е вероятен, досега не са установени убедителни доказателства за контакт с друга технологична цивилизация. Една от хипотезите е, че разумните общества са краткотрайни и се самоунищожават заради екологични кризи, конфликти или други системни нестабилности.

Екипът, воден от Селия Бланко, разглежда различна възможност: колапсът да не води непременно до окончателно изчезване. След срив част от технологиите, ресурсите и обществената организация може да бъде запазена, което позволява на цивилизацията да се възстанови. Така тя би могла да прекарва дълги периоди в състояние на технологичен „зимен сън“.

„Ако други разумни същества прекарват само малка част от времето си в активно състояние, вероятността техните активни периоди да се застъпят става минимална“, отбелязват изследователите.

Седем от десет сценария завършват с колапс

Авторите са симулирали 10 възможни сценария за технологичното бъдеще на Земята в рамките на 1000 години. За всеки от тях са проведени по 200 проигравания. Моделът включва различни нива на потребление на ресурси, управление, устойчивост и излагане на опасности.

В 7 от 10 сценария цивилизацията претърпява колапс при всяко проиграване. Това обаче не означава непременно край на обществото. В някои от моделите след срив следват възстановяване и нов технологичен подем.

„Златната ера“ описва стабилно и равнопоставено общество, в което технологичният растеж продължава без колапси. „Уроборос“ представя йерархична цивилизация, която многократно се разширява, срива и възстановява. При „Живот със земята“ технологичното развитие е ограничено от екологичните условия, а периодите на активност заемат около 38 процента от общото време.

Какво означава това за търсенето на извънземен живот

Изследването въвежда идеята, че е важно не само колко дълго съществува една цивилизация, а и колко време остава технологично активна и откриваема. Ако обществото излъчва сигнали само през кратки периоди, шансът те да бъдат засечени от друга цивилизация намалява значително. Още по-малка става вероятността активните периоди на две цивилизации да съвпаднат.

Моделът посочва два фактора с най-голямо значение за дългосрочната устойчивост: скоростта, с която се използват ресурсите, и количеството ресурси, което може да бъде възстановено след бедствие. Според авторите това насочва към мерки като ограничаване на потреблението, запазване на инфраструктурата и създаване на резерви за възстановяване, подобни на Световното хранилище за семена в Свалбард.

Изследването остава предварително и не е преминало пълна научна рецензия, а моделът използва опростени предположения, изградени върху човешки организационни структури. Затова резултатите не доказват защо извънземните цивилизации мълчат, а предлагат математически сценарий, при който технологичният живот може да съществува, но да бъде откриваем само за кратки интервали.

Източници: Vesti.bg, ScienceAlert, Phys.org


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кучето на Мими 🐕

    13 0 Отговор
    Не се крият!Снощи бяха на мача в Пловдив!
    👨‍🚀👽👽👽👨‍🚀

    08:49 30.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Промяната

    2 4 Отговор
    Възможно ли е някоя цивилизация да се е справила с "бавната" скорост на светлината и да е измислила по-бърз начин на комуникация и придвижване или даже телепортация? Ако беше така, тя щеше да има достъп до всяко място във Вселената и на Земята също. Ама тук не са идвали. Значи не е възможно да се преодолее скоростта на светлината.

    Коментиран от #9

    08:59 30.09.2026

  • 4 Светлина

    8 2 Отговор
    Първо, много от вас допускат огромната грешка да мислят, че извънземните са добронамерени и приятелски настроени! В цивилизационното развитие няма нито един пример в който по развитите да не експлоатират по низшите! Нещо повече, за това не е необходимо да са зли! Необходимо е да гледат на вас като на мишките,с които вие експериментирате - като на нищо! А това е много по страшно, отколкото да са зли! Значи - вероятно се крият!
    Второ, еволюционната теория е в угода на църквата! И така - вие не сте в еволюция, а в регрес! Защото извънземните са старите същества от старите писания, и са ви взели способностите! Най религиозните евентуално знаят само за две - да направим така, че да не живеят повече от 120 години!
    Да направим така, че никой с никого да не се разбира ( Вавилонската кула ) ! Няма да говоря за всички способности които са ви взели, освен за още една, която има връзка с темата - способността ви да виждате! Когато четете Библията, Корана, Матабхарата и др., се забелязва, че хората са виждали директно всички ангели и демони, и са знаели езиците им ( вече говорихме )! Освен езиците, взето ви е и зрението в някои части на спектъра, и вече не може да виждате съществата около вас!

    Коментиран от #13

    09:00 30.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Трол

    3 0 Отговор
    Това изследване отдавна сме го обяснили в България с фразаца "виждал съм извънземни, но няма".

    09:06 30.09.2026

  • 9 Троян

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Промяната":

    Върновите частици на Бройл? За тях светлинната скорост е долна граница. Има много неща които не знаем.

    09:11 30.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мишел

    3 0 Отговор
    Слабо развитите цивилизации не са интересни за силно развитите.

    09:23 30.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 БеГемот

    2 3 Отговор
    Абе разстоянията в космоса са толкова големи че най бързото нещо във вселената светлината едвам пъпли за да ги преодолее...така че забравете за извънземни ....

    09:28 30.09.2026

  • 15 Уинуй

    1 0 Отговор
    Естествено, че има извънземни. Но защо да се свързват с нас, вие говорите ли си с мравките или микробите?

    09:49 30.09.2026