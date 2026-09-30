Извънземните може "да се крият" заради цивилизационни колапси

Възможно е Вселената да не е празна, а просто да е изпълнена с цивилизации, които трудно се засичат. Ново изследване предлага обяснение на парадокса на Ферми, според което технологичните общества могат да преминават през цикли на възход, колапс и възстановяване, като през голяма част от времето не излъчват сигнали, по които да бъдат открити.
Парадоксът на Ферми поставя въпроса защо, ако извънземният живот е вероятен, досега не са установени убедителни доказателства за контакт с друга технологична цивилизация. Една от хипотезите е, че разумните общества са краткотрайни и се самоунищожават заради екологични кризи, конфликти или други системни нестабилности.
Екипът, воден от Селия Бланко, разглежда различна възможност: колапсът да не води непременно до окончателно изчезване. След срив част от технологиите, ресурсите и обществената организация може да бъде запазена, което позволява на цивилизацията да се възстанови. Така тя би могла да прекарва дълги периоди в състояние на технологичен „зимен сън“.
Седем от десет сценария завършват с колапс
Авторите са симулирали 10 възможни сценария за технологичното бъдеще на Земята в рамките на 1000 години. За всеки от тях са проведени по 200 проигравания. Моделът включва различни нива на потребление на ресурси, управление, устойчивост и излагане на опасности.
В 7 от 10 сценария цивилизацията претърпява колапс при всяко проиграване. Това обаче не означава непременно край на обществото. В някои от моделите след срив следват възстановяване и нов технологичен подем.
„Златната ера“ описва стабилно и равнопоставено общество, в което технологичният растеж продължава без колапси. „Уроборос“ представя йерархична цивилизация, която многократно се разширява, срива и възстановява. При „Живот със земята“ технологичното развитие е ограничено от екологичните условия, а периодите на активност заемат около 38 процента от общото време.
Какво означава това за търсенето на извънземен живот
Изследването въвежда идеята, че е важно не само колко дълго съществува една цивилизация, а и колко време остава технологично активна и откриваема. Ако обществото излъчва сигнали само през кратки периоди, шансът те да бъдат засечени от друга цивилизация намалява значително. Още по-малка става вероятността активните периоди на две цивилизации да съвпаднат.
Моделът посочва два фактора с най-голямо значение за дългосрочната устойчивост: скоростта, с която се използват ресурсите, и количеството ресурси, което може да бъде възстановено след бедствие. Според авторите това насочва към мерки като ограничаване на потреблението, запазване на инфраструктурата и създаване на резерви за възстановяване, подобни на Световното хранилище за семена в Свалбард.
Изследването остава предварително и не е преминало пълна научна рецензия, а моделът използва опростени предположения, изградени върху човешки организационни структури. Затова резултатите не доказват защо извънземните цивилизации мълчат, а предлагат математически сценарий, при който технологичният живот може да съществува, но да бъде откриваем само за кратки интервали.
Източници: Vesti.bg, ScienceAlert, Phys.org
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кучето на Мими 🐕
👨🚀👽👽👽👨🚀
08:49 30.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Промяната
Коментиран от #9
08:59 30.09.2026
4 Светлина
Второ, еволюционната теория е в угода на църквата! И така - вие не сте в еволюция, а в регрес! Защото извънземните са старите същества от старите писания, и са ви взели способностите! Най религиозните евентуално знаят само за две - да направим така, че да не живеят повече от 120 години!
Да направим така, че никой с никого да не се разбира ( Вавилонската кула ) ! Няма да говоря за всички способности които са ви взели, освен за още една, която има връзка с темата - способността ви да виждате! Когато четете Библията, Корана, Матабхарата и др., се забелязва, че хората са виждали директно всички ангели и демони, и са знаели езиците им ( вече говорихме )! Освен езиците, взето ви е и зрението в някои части на спектъра, и вече не може да виждате съществата около вас!
Коментиран от #13
09:00 30.09.2026
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7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Трол
09:06 30.09.2026
9 Троян
До коментар #3 от "Промяната":Върновите частици на Бройл? За тях светлинната скорост е долна граница. Има много неща които не знаем.
09:11 30.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Мишел
09:23 30.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 БеГемот
09:28 30.09.2026
15 Уинуй
09:49 30.09.2026