НЛО ли спря полетите в САЩ? Вълна от любопитни кадри в мрежата

Излитанията от летищата в САЩ бяха спрени за повече от четири часа заради комуникационни проблеми в системите за управление на въздушното движение. Федералната авиационна администрация въведе национална забрана на 13 ноември, а по-късно същата вечер разреши възобновяването на полетите. Решението доведе до хиляди отменени и забавени полети и остави много пътници блокирани по летищата.

Проблемът засегна комуникациите между авиодиспечерите и самолетите, както и стабилността на част от радарните системи. Според американския министър на транспорта Шон Дъфи рутери и друга остаряла техника са били претоварени с данни. Той заяви, че модернизирането на системата ще изисква допълнително финансиране от 50 милиарда долара, което трябва да бъде одобрено от Конгреса.

„От всичко, което знаем, става ясно, че това не е било кибератака“, каза министърът на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин.

Федералната авиационна администрация посочи, че спирането е било наложено от съображения за безопасност, след като комуникационни прекъсвания са засегнали няколко центъра за управление на въздушното движение. При началото на кризата във въздуха са се намирали хиляди самолети. Те са били приземени по установени процедури, без съобщения за жертви или инциденти, свързани със самото спиране.

Как се появи версията за НЛО

На фона на хаоса в социалните мрежи започнаха да се споделят видеоклипове и колажи със светлини, движещи се в нощното небе. Част от публикациите представят кадрите като доказателство за неидентифицирани летящи обекти и свързват появата им с решението на властите да спрат излитанията.

Няма потвърдени данни, че тези изображения са заснети по време на техническия срив или че са свързани с него. Нито Федералната авиационна администрация, нито представители на американското правителство посочват НЛО, въздушна заплаха или необичайни обекти като причина за спирането. Официално обявената версия остава комуникационен проблем в инфраструктурата за контрол на въздушното движение.

Последиците за пътниците продължиха

Възобновяването на излитанията не възстанови веднага нормалния график. Авиокомпаниите отмениха хиляди полети, а закъсненията се прехвърлиха и към следващия ден заради разместването на самолети и екипажи. Ройтерс съобщи за над 3700 отменени полета и около 2000 закъснения в събота, докато американските власти очакваха графикът да се нормализира до края на неделя.

Така потвърдената причина за безпрецедентното спиране е технически срив в остарялата система за въздушен контрол. Версията за НЛО остава недоказано твърдение, подхранено от несвързани или непроверени видеоклипове в интернет.

Източници: apnews.com, investing.com, cbsnews.com

Ovnis en Guatemala. Ojalá que sea la DEA que viene por los que ya sabemos. https://t.co/le6RBRHS6z — @CoronaVirusGT (@CoronaVirusGT) November 14, 2026

“BU PAYLAŞIMLARA SAHTE” DİYENLERE! 👀 13 Ekim sabahı saat 06.46'da Florida, Lakeland semalarında ortaya çıkan görüntüler, uzaylılar açtığı bir geçidi andırıyor! bugünde peoria illinois'de şehir boşaltılıyor Daha ne görmemiz gerekiyor? Hâlâ inanmayacak mısınız? 👽🛸 https://t.co/kRnaIDHOnS — 📻 RaDYo KaNKa (@ReiS_TuRCo) November 14, 2026