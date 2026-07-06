Бивша сътрудничка на НАСА обвини агенцията в заличаване на доказателства за НЛО

Стари твърдения на бившата сътрудничка на NASA Дона Хеър отново се разпространяват онлайн, след като темата за неидентифицираните аномални явления и междузвездния обект 3I/ATLAS предизвика нов интерес в социалните мрежи и сред част от любителите на конспиративни теории. Хеър, която е работила за подизпълнителя Philco Ford Aerospace между 1967 и 1981 г., е твърдяла в интервюта, че техници във фотолаборатория на NASA са премахвали от изображения обекти, които според нея са могли да бъдат НЛО.

Хеър, починала през 2021 г., за първи път излага историята си публично през май 2001 г. на пресконференция на Disclosure Project във Вашингтон. По думите ѝ през 1970 или 1971 г., докато се намирала във фотолаборатория с ограничен достъп в космическия център „Джонсън“ в Хюстън, служител ѝ показал снимка с кръгъл бял обект с ясно очертани контури, намиращ се над район с борови дървета. Тя твърди, че попитала дали това е НЛО, а техникът отговорил: „Не мога да ти кажа.“ Според нейния разказ същият служител добавил, че подобни обекти били ретуширани, преди изображенията да бъдат предоставени на публични институции или на обществеността.

Твърденията ѝ никога не са били потвърдени с оригинална снимка, име на въпросния техник, вътрешен документ или официална политика на NASA за подобна обработка на изображения. Поради това те остават в сферата на свидетелските разкази, а не на проверените научни или документални доказателства.

Интересът към историята се поднови покрай дискусиите за 3I/ATLAS, третия потвърден междузвезден обект, преминал през Слънчевата система. NASA описва 3I/ATLAS като комета, открита на 1 юли 2025 г. от финансираната от агенцията система ATLAS. Според данните на агенцията обектът не е представлявал заплаха за Земята и е останал на значително разстояние от планетата ни.

Около 3I/ATLAS се появиха и спекулации, че той може да е изкуствен обект или технология с извънземен произход. Подобна хипотеза беше обсъждана в предпечатна научна публикация, но авторите я представят като теоретично упражнение, а не като доказателство за извънземна технология. Последвали наблюдения, включително търсене на техносигнатури със съоръжения на SETI, не откриват данни за изкуствен произход на обекта.

NASA и американското правителство поддържат позицията, че до момента няма убедителни научни доказателства, че неидентифицираните аномални явления са с извънземен произход. В доклада на независимия екип на NASA за UAP от 2023 г. се посочва, че в рецензираната научна литература няма заключителни доказателства за извънземен произход на такива явления, като същевременно се препоръчва по-прозрачен и научно стандартизиран подход към бъдещи наблюдения.

В разказите си Хеър твърди още, че служител, работил с астронавти след завръщането им от мисии, ѝ казал, че част от участниците в програмата „Аполо“ са виждали необичайни обекти в Космоса. Тя твърди, че астронавтите били инструктирани да не говорят публично за подобни наблюдения от съображения за национална сигурност. И тези твърдения не са подкрепени с официални документи.

Темата често се свързва с името на астронавта Едгар Мичъл, шестия човек, стъпил на Луната. След края на кариерата си в NASA Мичъл публично заявява, че вярва в съществуването на НЛО и че правителства прикриват информация, но NASA не е потвърждавала подобни твърдения като доказателство за извънземни посещения.

През последните години темата за НЛО, вече често обозначавана с официалния термин UAP, или неидентифицирани аномални явления, получи по-сериозно институционално внимание в САЩ. Различни правителствени доклади признават, че има наблюдения, които не са обяснени окончателно, но това не означава автоматично извънземен произход. Основните проблеми остават липсата на достатъчно качествени данни, ограниченият достъп до сензорна информация и трудността да се разграничат атмосферни явления, технологични обекти, сателити, военни системи и грешки в наблюдението.

Появиха се и документални продукции, включително „Денят на истината“ на Стивън Спилбърг, които представят твърдения за дългогодишно прикриване на информация за извънземен живот и технологии. Подобни филми обаче разчитат основно на интервюта, свидетелства и интерпретации, а не на публично проверими физически доказателства.

Към момента няма публикувани файлове, които да потвърждават твърденията на Дона Хеър за системно ретуширане на снимки с извънземни обекти от NASA. Няма и официално оповестени изображения, доказващи, че космическата агенция е премахвала апарати с извънземен произход от сателитни или лунни снимки. Съществуват множество кадри от космически мисии, включително от програмата „Аполо“, на които се виждат светлини, отблясъци, дефекти, прахови частици, отражения или труднообясними визуални елементи, но те не представляват потвърдено доказателство за извънземен живот.

Случаят с Хеър остава пример за това как отделни свидетелски твърдения могат да продължат да циркулират десетилетия след появата си, особено когато съвпадат с нови обществени дебати около НЛО, космическите мисии и възможността за живот извън Земята. От научна гледна точка обаче подобни твърдения изискват проверими данни, оригинални материали, проследим произход на изображенията и независим анализ, каквито в този случай не са представени.