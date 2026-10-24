Япония търси помощ от изкуствения интелект, за да спре рекордния брой самоубийства сред ученици

Япония търси нов съюзник в борбата с една от най-тревожните тенденции сред младите хора в страната – изкуствения интелект. След като броят на самоубийствата сред учениците достигна рекордни нива, японските власти проучват как ИИ и дигиталните технологии могат да разпознават по-рано децата в риск и да ги свързват с професионална помощ.

Последните официални данни показват необичаен контраст. През 2025 г. общият брой на самоубийствата в Япония спада до 19 188 – най-ниското ниво за страната от десетилетия. В същото време 538 ученици от началните, прогимназиалните и гимназиалните училища са отнели живота си. Това е нов рекорд и втора поредна година с исторически висока стойност.

Именно тази противоположна тенденция кара правителството да търси различен подход. От април 2026 г. промените в основния японски закон за превенция на самоубийствата предвиждат прилагането на подходящи информационни технологии и изкуствен интелект като част от превантивните мерки. Агенцията за децата и семействата вече проучва практически модели, при които дигитални данни и ИИ могат да помогнат за откриването на предупредителни сигнали.

Защо учениците може да говорят с ИИ, когато мълчат пред възрастните

Логиката зад идеята е проста, но и спорна. За част от младите хора разговорът с машина може да има по-ниска психологическа бариера от признанието пред родител, учител или лекар.

Генеративният изкуствен интелект вече е част от ежедневието на японските тийнейджъри. Правителствено проучване показва, че 46,2% от гимназистите използват генеративен ИИ. Сред учениците в прогимназиален етап делът е 30,8%, а сред децата над 10 години в началните училища – 8,6%.

Това поставя японските власти пред необичаен въпрос: ако дете в тежка емоционална криза е по-склонно първо да пише на изкуствен интелект, може ли тази технология да се превърне в мост към психолог, лекар или друг възрастен, вместо в заместител на човешката помощ?

Идеята е именно такава – ИИ да подпомага ранното разпознаване на риск и насочването към реална подкрепа, а не да играе ролята на автономен психотерапевт. Японските институции подчертават, че безопасността на подобни системи трябва да бъде оценявана внимателно.

Училищата вече експериментират с дигитално ранно предупреждение

На местно ниво част от училищата не чакат националната система. В токийския район Адачи през септември започна тестване на дигитален скрининг за откриване на ученици в психологическа криза и риск от самоубийство.

Системата използва таблетите, с които учениците вече разполагат, а отговорите им се анализират чрез стандартизиран инструмент за оценка на психологическото състояние. Целта е училищният персонал да забележи деца, които иначе може никога сами да не поискат помощ. Инициативата беше предприета, след като в Адачи бяха регистрирани по осем самоубийства сред тийнейджъри както през 2024 г., така и през 2025 г.

Особено чувствителен период в Япония е краят на лятната ваканция. Световната здравна организация отбелязва, че самоубийствата сред ученици в страната имат тенденция да се увеличават около началото на септември, когато децата се връщат в училище. При студентите подобен риск се наблюдава около началото на новата академична година.

ИИ може да помогне, но може да бъде и част от проблема

Технологията носи и очевиден парадокс. Същият изкуствен интелект, който би могъл да разпознава криза, може да създаде риск, ако дете започне да го възприема като доверен приятел или заместител на професионална психологическа помощ.

Самите японски власти признават този проблем. В парламентарни обсъждания през 2026 г. Агенцията за децата и семействата посочи както възможностите за използване на ИИ при превенцията на самоубийства, така и опасността от прекомерна зависимост от чатботове. Правителството следи и международни случаи, при които използването на подобни системи от непълнолетни е било свързвано с тежки последствия.

Затова японският експеримент не се свежда до идеята „ИИ да говори на децата да не се самоубиват“. По-амбициозната цел е технологията да забележи онова, което възрастните понякога пропускат – промяна в поведението, сигнал за силен психологически стрес или момент, в който ученикът е готов да потърси помощ.

Предизвикателството е огромно. Докато общият брой на самоубийствата в Япония намалява, тенденцията при децата върви в обратната посока. През 2026 г. Световната здравна организация определи самоубийствата сред японските деца и младежи като сериозен обществен проблем и подчерта необходимостта от превенция, информираност и достъпни форми на подкрепа.

Ако японският модел се окаже ефективен, най-важната роля на изкуствения интелект може да не бъде да замени психолога или учителя. Тя може да бъде много по-проста: да помогне възрастните да разберат навреме, че едно дете има нужда от тях.