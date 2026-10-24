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Андрей Арнаудов: Бюджетът за филма за Лили е „ходене по мъките“ (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Андрей Арнаудов: Бюджетът за филма за Лили е „ходене по мъките“ (ВИДЕО)

24 Октомври, 2026 11:39 681 8

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  • иван и андрей

Продуцентът посочи инфлацията, високите разходи и трудното намиране на партньори като основни пречки пред проекта

Андрей Арнаудов: Бюджетът за филма за Лили е „ходене по мъките“ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook/ Васил Къркеланов
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Събирането на бюджета за подготвяния филм за Лили Иванова се оказва сериозно изпитание. Продуцентът Андрей Арнаудов заяви, че при сегашните цени и инфлацията намирането на необходимото финансиране е изключително трудно.

„Тогава беше по-лесно да го съберем, но при сегашните стойности и инфлация събирането на бюджет за филм за Лили Иванова е сизифовски труд. Направо ходене по мъките!“, каза Андрей във видео, записано от автомобила му.

По думите му за проекта трудно се привличат партньори и спонсори, тъй като продукцията изисква по-сериозна инвестиция от повечето филми, които се снимат у нас. Той не посочи конкретна сума, необходима за реализацията на лентата.

Дългогодишният водещ разказа, че след успеха на филма „Гунди – легенда за любовта“ зрителите често питат защо подобни истории не се създават по-често. Според него отговорът е свързан най-вече с трудностите при осигуряването на средства.

„Много ни питат: „Ама защо толкова рядко излизат такива филми като за „Гунди“, по-често го правете“, споделя Андрей.

Продуцентът заяви, че през близо 40-годишен период е можело да бъдат създадени повече големи български филми за известни личности, ако бюджетите се събираха по-лесно. Той допълни, че финансирането на „Гунди – легенда за любовта“ е било по-лесно в сравнение със сегашната ситуация.

Филмът за Лили Иванова е сред проектите, по които работят телевизионното дуо Иван и Андрей. Публичното изказване на Андрей показва, че продукцията среща финансови затруднения, но няма намерения за окончателното ѝ прекратяване или замразяване.

Към момента не са обявени конкретни срокове за завършване на филма, премиерна дата или окончателен бюджет. Не е представена и информация кога ще приключи търсенето на партньори и спонсори за продукцията.

По-рано бе представена и актрисата, която ще изиграе младата Лили Иванова. Това е младата надежда на театъра и киното Виолина Доцева. Освен като актриса, Вили се изявява и като поетеса и певица, а поразителната ѝ прилика с младата Лили впечатли почитателите на естрадната легенда, които очакват с нетърпение филма.


България
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  • 1 Метресата от Барселона

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    Слави Трифонов да даде няколко милиона евро за филма "Лили". Нали наскоро й поиска прошка за шегите и подигравките по нейн адрес. Ето сега е моментът той да се отплати!

    11:43 24.10.2026

  • 2 Тези двамата

    17 0 Отговор
    не се наядоха, плачат за пари повече от Карбовски.

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  • 3 Ами сега

    9 1 Отговор
    Кака ви лили е милионерка в зелено както се пееше. Сега сама да се финансира щом иска да се увековечи. И без това няма деца наследници

    11:51 24.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тая долна придворна

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    11:58 24.10.2026

  • 6 Нека да пиша

    3 1 Отговор
    Дъртото алчно бабе Лили Иванова ще даде пари..

    12:02 24.10.2026

  • 7 Гражданин

    7 1 Отговор
    Андрейчо, идете с Иванчо да копате на полето, там е по-лесно!

    12:25 24.10.2026

  • 8 Коко

    4 0 Отговор
    Лили е сериозен човек мисля интелигентен как се е съгласила същество като Арнаудов да и прави филм незнам.Грешка голяма.

    12:25 24.10.2026