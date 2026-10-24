Андрей Арнаудов: Бюджетът за филма за Лили е „ходене по мъките“ (ВИДЕО)

Събирането на бюджета за подготвяния филм за Лили Иванова се оказва сериозно изпитание. Продуцентът Андрей Арнаудов заяви, че при сегашните цени и инфлацията намирането на необходимото финансиране е изключително трудно.
„Тогава беше по-лесно да го съберем, но при сегашните стойности и инфлация събирането на бюджет за филм за Лили Иванова е сизифовски труд. Направо ходене по мъките!“, каза Андрей във видео, записано от автомобила му.
По думите му за проекта трудно се привличат партньори и спонсори, тъй като продукцията изисква по-сериозна инвестиция от повечето филми, които се снимат у нас. Той не посочи конкретна сума, необходима за реализацията на лентата.
Дългогодишният водещ разказа, че след успеха на филма „Гунди – легенда за любовта“ зрителите често питат защо подобни истории не се създават по-често. Според него отговорът е свързан най-вече с трудностите при осигуряването на средства.
„Много ни питат: „Ама защо толкова рядко излизат такива филми като за „Гунди“, по-често го правете“, споделя Андрей.
Продуцентът заяви, че през близо 40-годишен период е можело да бъдат създадени повече големи български филми за известни личности, ако бюджетите се събираха по-лесно. Той допълни, че финансирането на „Гунди – легенда за любовта“ е било по-лесно в сравнение със сегашната ситуация.
Филмът за Лили Иванова е сред проектите, по които работят телевизионното дуо Иван и Андрей. Публичното изказване на Андрей показва, че продукцията среща финансови затруднения, но няма намерения за окончателното ѝ прекратяване или замразяване.
Към момента не са обявени конкретни срокове за завършване на филма, премиерна дата или окончателен бюджет. Не е представена и информация кога ще приключи търсенето на партньори и спонсори за продукцията.
По-рано бе представена и актрисата, която ще изиграе младата Лили Иванова. Това е младата надежда на театъра и киното Виолина Доцева. Освен като актриса, Вили се изявява и като поетеса и певица, а поразителната ѝ прилика с младата Лили впечатли почитателите на естрадната легенда, които очакват с нетърпение филма.
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