Камелия Тодорова разказа за любовна афера със Стефан Данаилов по време на представянето на автобиографичната си книга „В състезание със себе си“. Певицата определи отношенията им като история, в която е имало игра и привличане, но не и трайна връзка.

„В отношенията ни със Стефан Данаилов имаше игра, нямаше преструвки и лъжа, но нямаше и много истина“, каза Тодорова. Тя добави, че преживяното е било хубаво, докато е продължавало, но не е оставило усещането за загуба и празнота, което обикновено идва след края на любовна афера.

Историята започва на снимачната площадка

Камелия Тодорова и Стефан Данаилов се срещат като партньори във филма „Търновската царица“ от 1981 г. Тя изпълнява ролята на Марина, а Данаилов е в образа на доктор Старирадев.

Години по-рано Тодорова разказа, че двамата са имали чувства по време на снимките. През 2023 г. тя заяви пред Нова телевизия, че любовта им не се е пренесла извън екрана. „И двамата имахме чувства, но любовта ни не се пренесе извън екрана“, каза тогава певицата.

„Връзката нямаше бъдеще“

В интервю за „Филтър“ Тодорова по-късно обясни, че отношенията със Стефан Данаилов не са могли да се превърнат в дългосрочна връзка, защото той е бил семеен и е държал на брака си. Тя посочи още, че самата е имала сериозна връзка с бившия си съпруг.

„Имаше горчивина при раздялата, но тя винаги присъства при такива обстоятелства“, каза Камелия Тодорова пред изданието. По думите ѝ споменът от историята със Стефан Данаилов е останал красив, макар отношенията им да са били кратки.

Новото ѝ признание беше направено при представянето на „В състезание със себе си“ в литературен клуб „Перото“ в София. Книгата проследява живота на Тодорова като певица, актриса и майка, а историята със Стефан Данаилов е сред личните епизоди, за които тя говори публично.

Източници: filternews.bg, woman.bg, 24chasa.bg