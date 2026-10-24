Краси Радков внесе тайно мастика във „Фермата“

Краси Радков се превърна в „контрабандист“ във „Фермата“, след като тайно внесе малко шишенце с мастика в стопанството. Комикът и съпругата му Станислава Ганчева влязоха в ролята на ратаи за една нощ, а забранената почерпка бързо се превърна в една от най-коментираните шеги в епизода.

Шишенцето е съдържало около 200 грама мастика, предназначени за петима-шестима души, издаде водещият. Краси Радков обяснил, че количеството е малко, защото на участниците било забранено да се напиват по време на работа.

Отварянето на бутилката обаче се оказало по-трудно от очакваното. Заради капачката Краси потърсил помощ от участници в стопанството, а случката била заснета от камерите на предаването.

След като напитката била отворена, комикът я налял в чаша с козе мляко и я разнесъл между желаещите. Така се родила необичайната комбинация, която в стопанството получила шеговитото име „мляко с кристали“.

„Този е по-зле и от Филип Буков!“, коментираха участниците, след като видяха как Краси Радков се справя със селската работа.

Водещите не останали само при почерпката. Двамата помагали на фермерите в ежедневните задачи, като присъствието им внесе допълнително настроение в стопанството. Сред задачите било и ваденето на картофи, при което комикът не се представил особено убедително.

Краси Радков и Станислава Ганчева са сред водещите на десетия сезон на „Фермата“. За първи път предаването се води от две семейни двойки, като другата двойка е Йонислав Йотов-Тото и Кристин Йотова.

След предстоящия дуел в понеделник във „Фермата“ трябва да влязат в сила нови правила, които ще променят отношенията между лагерите. До тогава тайно внесената мастика и необичайният коктейл остават сред най-забавните моменти от ратайството на Краси и Стани.