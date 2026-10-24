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Краси Радков внесе тайно мастика във „Фермата“
  Тема: Известни личности

Краси Радков внесе тайно мастика във „Фермата“

24 Октомври, 2026 12:14 594 4

  • краси радков-
  • фермата-
  • станислава ганчева-
  • мастика-
  • водещ

Комикът и Станислава Ганчева влязоха в ролята на ратаи за една нощ

Краси Радков внесе тайно мастика във „Фермата“ - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Краси Радков се превърна в „контрабандист“ във „Фермата“, след като тайно внесе малко шишенце с мастика в стопанството. Комикът и съпругата му Станислава Ганчева влязоха в ролята на ратаи за една нощ, а забранената почерпка бързо се превърна в една от най-коментираните шеги в епизода.

Шишенцето е съдържало около 200 грама мастика, предназначени за петима-шестима души, издаде водещият. Краси Радков обяснил, че количеството е малко, защото на участниците било забранено да се напиват по време на работа.

Отварянето на бутилката обаче се оказало по-трудно от очакваното. Заради капачката Краси потърсил помощ от участници в стопанството, а случката била заснета от камерите на предаването.

След като напитката била отворена, комикът я налял в чаша с козе мляко и я разнесъл между желаещите. Така се родила необичайната комбинация, която в стопанството получила шеговитото име „мляко с кристали“.

„Този е по-зле и от Филип Буков!“, коментираха участниците, след като видяха как Краси Радков се справя със селската работа.

Водещите не останали само при почерпката. Двамата помагали на фермерите в ежедневните задачи, като присъствието им внесе допълнително настроение в стопанството. Сред задачите било и ваденето на картофи, при което комикът не се представил особено убедително.

Краси Радков и Станислава Ганчева са сред водещите на десетия сезон на „Фермата“. За първи път предаването се води от две семейни двойки, като другата двойка е Йонислав Йотов-Тото и Кристин Йотова.

След предстоящия дуел в понеделник във „Фермата“ трябва да влязат в сила нови правила, които ще променят отношенията между лагерите. До тогава тайно внесената мастика и необичайният коктейл остават сред най-забавните моменти от ратайството на Краси и Стани.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Краси ...

    3 1 Отговор
    ....е, душичка.....Наздраве !

    12:18 24.10.2026

  • 2 Тъй ли

    0 2 Отговор
    Веднага проверка. КЗК. Акциз

    12:37 24.10.2026

  • 3 Ужас

    1 2 Отговор
    Краси Радков е взел-дал. Станал е 40 кила с мокри гащи. От какво е болен?

    Коментиран от #4

    12:41 24.10.2026

  • 4 Нямам думи.

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ужас":

    Заприличал е на Дони ...

    12:47 24.10.2026