Прецедент във „Фермата“: Антоанет Пепе и Иво Карамански-син си тръгнаха след гласуване

Невиждан развой беляза последния дуел във „Фермата: Кръвта вода не става“. Антоанет Пепе и Иво Карамански-син напуснаха стопанството не след загуба на арената, а след решение на останалите участници. Оспорваната битка срещу ветераните Симона и Ивета завърши с пълно равенство, което наложи за първи път през този сезон победителят в дуела да бъде определен чрез гласуване, както предвижда регламентът на предаването в случай на равенство в резултата.

За Пепе това беше първа среща с арената, от която тя дълго време се страхуваше, до степен, в която едва не се скара със съпруга си Иво Карамански-син. Въпреки притесненията, инфлуенсърката се справи много по-добре, отколкото очакваше. Макар че за Симона и Ивета това беше трети дуел, и двете двойки показаха отлични умения и се представиха достойно на арената.

Снимка: bTV

С участието си Иво Карамански-син успя да изпълни и една важна лична мисия – да покаже, че хората с физически увреждания могат да бъдат пълноценни в ежедневието, включително в телевизионно риалити с нелеки изпитания. Още с влизането си той сподели, че има за цел да мотивира и хората в подобно положение да бъдат смели и да се впускат без страх в нови предизвикателства.

След няколко напрегнати битки резултатът стигна до 3:3, а във финалния кръг съперниците трябваше да премерят знанията си в куиз с въпроси за България и фермерския живот. В последната игра и Антоанет и Иво, и Симона и Ивета дадоха еднакъв брой верни отговори. Така се стигна до безпрецедентната ситуация, в която останалите фермери трябваше да решат с гласуване коя двойка ще продължи в надпреварата.

Съвсем очаквано вотът се оказа в полза на Симона и Ивета, които са в предаването още от самото му начало. За разлика от тях Антоанет Пепе и Иво Карамански-син се присъединиха към играта на по-късен етап, когато лагерите вече бяха сформирани. Все пак Ети и съпругът ѝ успяха да срещнат приятели сред останалите участници. В гласуването на дуела зад тях застанаха Горан и Рая, и Виолета и брат ѝ Николай.

Около Виолета обаче в последните седмици се усеща огромно напрежение. Вече почти няма хора в стопанството, които да успяват да намерят общ език с нея. От завръщането си във „Фермата“ тя не спира да развива конспиративни теории и да критикува поведението на всички наоколо. Пред избрани съфермери тя многократно се опита да наложи убеждението си, че Ивета е кукловодът, който дирижира отношенията и решенията в стопанството. Именно Иво и Антоанет Пепе бяха сред малкото хора, които Виолета смяташе за свои съмишленици в играта. След отпадането им тя и брат ѝ Николай ще трябва да вземат съдбоносното решение дали да продължат сами срещу останалите, или да положат усилия да намерят общ език с тях.

„Фермата“ 10 продължава с нови изпитания и все по-тежки избори. До финала остават само две седмици, а за фермерите предстои поредният ключов момент. Иво и Ети трябва да посочат двойката, която ще бъде претендент в гласуването за последния за сезона фермер на седмицата. Изборът им може да се окаже решаващ за развръзките и взаимоотношенията между участниците преди големия финал.