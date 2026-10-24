Карди Би си подари Rolex за 2,8 млн. долара за рождения ден (СНИМКИ)

Карди Би превърна 34-ия си рожден ден в лична витрина на лукса. Рапърката, която навърши 34 години на 11 октомври, показа три подаръка, купени сама за себе си – рядък розов Rolex Daytona, чанта Hermès и пръстен с диамант от 7 карата.

„От Белкалис до Карди Би... подарък от мен за мен!“, написа тя, представяйки покупките. Белкалис Алмансар е рожденото име на изпълнителката.

Централно място в колекцията заема розов Rolex Daytona, известен като „Barbie“. Часовникът е открит за Карди Би от бижутера Ерик Мавани, който го представи пред нея в помещение с розово акрилно пиано.

„Вероятно са произведени само 10 в света“, казва Мавани във видеото, докато изважда часовника от зелената му кутия. Той описва модела като изключително труден за намиране и благодари на Карди Би за доверието.

Page Six представя стойността на часовника като около 3 млн. долара. В същия материал обаче са посочени платежни документи, публикувани от Мавани, според които Карди Би е превела общо 2,8 млн. долара на два транша.

Към часовника Карди Би е добавила мини чанта Hermès Kelly в цвят „дъвка“, изработена от матов розов алигатор. Точната цена на конкретната чанта не е посочена. Подобни модели обаче са достигали около 200 000 долара на вторичния пазар.

Третият подарък е персонализиран пръстен от Pristine с естествен диамант от 7 карата. Камъкът е с продълговата форма „маркиза“, а шината е инкрустирана с по-малки диаманти.

Покупките се вписват в поредица от скъпи подаръци, които изпълнителката е показвала през годината. През февруари тя си е купила часовник Audemars Piguet с цветни камъни за около 500 000 долара. През август Карди Би показа колекция от чанти на обща стойност почти 200 000 долара.

Няколко месеца по-рано тя се похвали и с труднодостъпна чанта от колекцията на Chanel, свързана с дизайнера Матьо Блази.