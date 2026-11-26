Карди Би получи първата награда Global Woman of the Year на Billboard Canada по време на церемонията Billboard Canada Women in Music 2026 в Торонто. Отличието беше връчено на 24 ноември в клуб Rebel, където американската рапърка беше почетена за международното си влияние и постиженията си в музиката.

Това е първото връчване на наградата, а Карди Би остава нейният първи носител. В речта си тя заяви: „Тази година ми напомни коя съм.“ По думите ѝ признанието има значение не само заради музиката, а и заради всичко, което е постигнала през последните месеци.

Година на турне и нови лични предизвикателства

Пред Billboard Canada Карди Би определи изминалата година като една от най-натоварените в живота и кариерата си. Тя посочи, че е съчетавала професионалните си ангажименти с грижите за четирите си деца, изнесла е първото си голямо турне като хедлайнер и е стартирала собствена компания за продукти за коса.

Турнето Little Miss Drama премина при разпродадени концерти в арени в Северна Америка. Сред акцентите беше концертът ѝ в Торонто, както и шоуто в Хамилтън, където тя стана първата солова жена, оглавила и разпродала обновената TD Coliseum. Според Billboard Canada концертът е и най-доходоносното хип-хоп шоу в кратката история на залата.

Рекордите на Карди Би в Канада

Рапърката има 46 песни, попадали в класацията Billboard Canadian Hot 100, като осем от тях са достигали до първите 10 места. Наградата в Торонто идва на фона на поредица от постижения в международните класации и след възобновяването на активната ѝ концертна дейност.

Карди Би вече е била отличавана и от американското издание Billboard. През 2020 г. тя стана първата жена рапър, получила наградата Woman of the Year на Billboard Women in Music.

Церемонията в Торонто беше третото издание на Billboard Canada Women in Music. Сред останалите отличени изпълнителки тази година бяха Съмър Уокър, Биби Рекса, Тиа Ууд, Чери, Блонд:Иш и Фаузия.

Източници: ca.billboard.com