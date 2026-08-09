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Росица Кирилова отглежда 24 котки и куче

Росица Кирилова отглежда 24 котки и куче

9 Август, 2026 11:21 560 9

  • росица кирилова-
  • котки-
  • куче-
  • домашни любимци

"Всичките ни животинки са спасени по един или друг начин.", споделя певицата

Росица Кирилова отглежда 24 котки и куче - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

За цели 24 котки и едно куче се грижи естрадната легенда Росица Кирилова, пише marica.bg.

Певицата е известна като ревностна защитничка на животните и години наред водеше предаването "За животните с любов" по БНТ. И до днес тя е запазила любовта си към животинките, а в дома ѝ е същинска менажерия.

"Всичките ни животинки са спасени по един или друг начин, а когато се прибера вкъщи и те ме посрещнат – това наистина ме прави щастлива! Имаме едно кученце на 16 години и четири котки.

Освен тях имаме и 20 котки на двора на вилата и за тях се грижа по същия начин - лекувам ги и ги храня. Като отиваме на пазар с Жоро и после погледна в количката с покупките и се оказва, че за тях сме взели повече неща, отколкото за нас!", признава през смях Росица Кирилова.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вихрогон

    5 1 Отговор
    Да си вземе един расов пръч за онодене,ама то почвата суха,тя суха либрикантите, по-скъпи от храната! Праскай се боса по асфалта!

    11:26 09.08.2026

  • 2 Боруна Лом

    6 1 Отговор
    А КОЛКО ДЕЦА ИМА ,, БОСАТА ПО АСФАЛТА,,?

    11:27 09.08.2026

  • 3 Представям си

    6 0 Отговор
    какви миризми се носят от дома на Кака Роси.

    11:29 09.08.2026

  • 4 Лазар

    4 0 Отговор
    Вече заспах спокойно след тази новина!Как не я пуснахте по-рано?Сън ме нелови даже ,като невидя Росито с кучета,котки и....гарги!

    11:29 09.08.2026

  • 5 Сладуранка

    9 0 Отговор
    Тия с котките са големи мърли. Имах съученичка, гледаха сиамки в апартамент и целуваше котките повече от гаджето си. Но жилището им миришеше по-неприятно и от обществена тоалетна и просто никой не искаше да ходи у тях.

    11:31 09.08.2026

  • 6 Бас държа

    1 4 Отговор
    Че поне 3 от кучетата я "блъскат" !

    11:31 09.08.2026

  • 7 Мдаа

    4 1 Отговор
    Това граничи с психични проблеми. То бива, бива, ама.... Вероятно мирише в радиус от 100 метра. Съседите едва ли са много щастливи

    Коментиран от #8

    11:42 09.08.2026

  • 8 Механик

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мдаа":

    Аз също много обичам животинки, но в случаят сте прав. Това нейното си е вече за лечение.
    Да имаш едно куче и една котка, това мога да го разбера и дори го препоръчвам. Но да завъдиш цяла къща животни и цял двор с котки... това ми идва повече.

    11:47 09.08.2026

  • 9 Специалист

    4 0 Отговор
    А колко деца е отгледала.

    11:47 09.08.2026