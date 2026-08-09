Росица Кирилова отглежда 24 котки и куче

За цели 24 котки и едно куче се грижи естрадната легенда Росица Кирилова, пише marica.bg.
Певицата е известна като ревностна защитничка на животните и години наред водеше предаването "За животните с любов" по БНТ. И до днес тя е запазила любовта си към животинките, а в дома ѝ е същинска менажерия.
"Всичките ни животинки са спасени по един или друг начин, а когато се прибера вкъщи и те ме посрещнат – това наистина ме прави щастлива! Имаме едно кученце на 16 години и четири котки.
Освен тях имаме и 20 котки на двора на вилата и за тях се грижа по същия начин - лекувам ги и ги храня. Като отиваме на пазар с Жоро и после погледна в количката с покупките и се оказва, че за тях сме взели повече неща, отколкото за нас!", признава през смях Росица Кирилова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вихрогон
11:26 09.08.2026
2 Боруна Лом
11:27 09.08.2026
3 Представям си
11:29 09.08.2026
4 Лазар
11:29 09.08.2026
5 Сладуранка
11:31 09.08.2026
6 Бас държа
11:31 09.08.2026
7 Мдаа
Коментиран от #8
11:42 09.08.2026
8 Механик
До коментар #7 от "Мдаа":Аз също много обичам животинки, но в случаят сте прав. Това нейното си е вече за лечение.
Да имаш едно куче и една котка, това мога да го разбера и дори го препоръчвам. Но да завъдиш цяла къща животни и цял двор с котки... това ми идва повече.
11:47 09.08.2026
9 Специалист
11:47 09.08.2026