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Молдова забранява развъждането на 11 породи кучета

Молдова забранява развъждането на 11 породи кучета

5 Ноември, 2026 16:30 1 112 6

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  • домашни животни-
  • обществена безопасност-
  • забрана за развъждане

Ограниченията ще влязат в сила през септември 2027 г., а вече притежаваните животни ще трябва да бъдат регистрирани и стерилизирани или кастрирани

Молдова забранява развъждането на 11 породи кучета - 1
Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Едно куче може да остане в дома си, но да няма право да остави поколение след себе си. Така изглежда бъдещият режим в Молдова за 11 породи, определени от властите като потенциално опасни. Новите правила ще започнат да действат през септември 2027 г.

Става дума за Закон №256/2025 за защитата на домашните животни. Той забранява развъждането и възпроизводството на посочените породи, но не предвижда автоматично изземване на кучетата, които вече се намират при стопани в страната.

Кои породи попадат в списъка

В него са включени акбаш, алапахски чистокръвен булдог, американски бандог, американски питбултериер, булмастиф и були кутa. Останалите са кампейро булдог, кавказка овчарка, гул-донг, вълкособ и хибрид на вълк и куче.

Някои от тези наименования са малко познати извън киноложките среди. Други, като американския питбултериер, булмастифа и кавказката овчарка, са широко разпознаваеми. Общото между тях според молдовските власти е размерът, физическата сила и необходимостта от строг контрол от страна на стопанина.

Какво ще се случи с вече притежаваните кучета

Хората, които вече отглеждат животни от списъка, ще трябва да ги регистрират. Предвиждат се и предписания за стерилизация или кастрация. Представители на молдовската Агенция за безопасност на храните уточняват, че ще бъде създадена система за идентификация и отчет на животните.

„Целта е да защитим децата, съседите и стопаните на животни, като предотвратим трагедии“, заявява агенцията. Властите призовават гражданите да не купуват и да не развъждат кучета от тези породи, за да не попаднат в конфликт с правилата след влизането им в сила.

Все още няма публични точни данни колко животни от посочените породи се отглеждат в Молдова. Това означава, че практическото прилагане на закона ще зависи от регистрацията, идентификацията и последващия контрол върху собствениците.

Мярка за сигурност, но и спор за отговорността

Аргументът на институциите е, че някои големи и силни кучета могат да бъдат трудни за управление, особено когато стопаните им не разполагат с необходимите знания или не осигуряват подходящо обучение. Според критиците на подобни забрани обаче поведението зависи не само от породата, а и от начина на отглеждане, възпитание и контрол.

Молдова представя закона и като част от сближаването с европейските стандарти за защита на животните и обществената безопасност. Подобни ограничения съществуват в различни европейски държави, но правилата не са еднакви: на места се забраняват конкретни породи, а на други се оценява типът на кучето или произходът му.

До септември 2027 г. молдовските власти трябва да подготвят необходимите процедури за прилагане на закона. Тогава въпросът няма да бъде само как изглежда едно куче, а дали е регистрирано, кастрирано и отглеждано при спазване на новите изисквания.

Източници: unian.net, moldpres.md, newsmaker.md


Молдова (Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 хахахахахаха

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    Молдова не е държава, а територия. Руска територия също като украйната

    16:31 05.11.2026

  • 2 ставка

    6 1 Отговор
    Хибрид на вълк и куче?
    Като чехословашката овчарка ли?

    16:32 05.11.2026

  • 3 Молдова забранява развъждането

    7 2 Отговор
    а пък тук развъдник на всякакви псета разбуждащи хората по нощите и кучкари

    16:50 05.11.2026

  • 4 Чичо

    1 0 Отговор
    При нас колко още човека трябва да бъдат изядени за да се случи това ? Алооо парламента, Вас питам....

    17:04 05.11.2026

  • 5 Теслатъ

    0 0 Отговор
    Пропуснали са най-големиот Звер - мексиканската порода - нарко-баронска Чихуаха!!!!

    17:20 05.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.