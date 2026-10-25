Бактерии и миризма: кои зони на тоалетната се пропускат

Тоалетната може да изглежда чиста, а неприятната миризма да идва от място, което почти не се вижда. Най-често това е долната страна на ръба на чинията – тясна зона, до която препаратът и четката не достигат добре. Там се задържат влага, минерални отлагания и биофилм – слоеве от микроорганизми, прикрепени към повърхността.

„Понякога не обръщаме внимание на долната страна на ръба. Тя може да стане много мръсна“, казва Чандзие Цай, микробиолог от Университета на Оклахома, пред Вашингтон пост. По думите му салмонела може да се задържи там дълго време, включително месеци, когато условията са подходящи.

Ръбът и сифонът не трябва да се пропускат

При основното почистване четката трябва да мине не само по видимите стени на чинията, но и под ръба, както и във вътрешния сифон в долната част. Именно тези участъци са трудни за оглеждане и често остават извън обичайното избърсване. Препаратът трябва да остане върху повърхността за времето, посочено на етикета, преди да бъде отмит.

Външната част също изисква отделно внимание. Седалката и капакът трябва да се почистват отгоре и отдолу, а пантите, болтовете, дръжката за пускане на водата, казанчето и основата да се избърсват старателно. В основата и около крепежните елементи могат да се задържат пръски, прах и следи от урина. Те често са причина за миризма, дори когато самата чиния е изтъркана.

Следите не свършват с порцелана. Пръски могат да попаднат по пода и стените около тоалетната, затова зоната непосредствено около нея също трябва да се мие, а не само да се минава набързо с моп.

Поставката за четки е скритият микробен резервоар

В банята има и места, които не изглеждат особено замърсени. Изследване на NSF International установява колиформи върху 27% от проверените поставки за четки за зъби и върху 9% от дръжките на смесителите. Поставката задържа вода и остатъци от паста, а близостта ѝ до тоалетната увеличава значението на редовното миене и подсушаване.

Дръжката на тоалетната, кранът на мивката, дръжката на вратата и ключът за осветлението са често докосвани повърхности. Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията препоръчват те да се почистват редовно, а при болен човек в дома да се дезинфекцират според указанията на препарата. Почистването отстранява замърсяването, докато дезинфекцията има за цел да унищожи останалите микроорганизми.

Когато миризмата идва от канала

Ако банята мирише на канализация, причината може да не е тоалетната. При рядко използвана мивка, душ или подов сифон водата във водния затвор може да се изпари и да пропусне канализационни газове. Пускането на вода обикновено възстановява водната преграда. Миризмата може да идва и от косми, сапунени остатъци и бактерии, натрупани в канала.

Затова най-старателното почистване започва от скритите места: под ръба, около пантите и основата, по пода около тоалетната, в поставката за четки и в каналите. Ароматизаторът може временно да прикрие проблема, но не отстранява натрупването, което го причинява.

Източници: washingtonpost.com, time.com