Изненада: Стар лук премахва варовика от кухненския кран

Белезникавите следи по кухненския кран често се появяват дори при редовно почистване. Причината е варовикът във водата, който остава върху повърхността след изпаряването ѝ и постепенно образува твърди отлагания. За премахването им е предложен необичаен домашен трик с продукт, който обикновено вече има във всяка кухня.

Според Maison & Travaux лукът съдържа естествени серни съединения и киселини, които могат да помогнат за размекването на варовика. След това натрупванията се отстраняват по-лесно, без да се използват силни почистващи препарати. УНИАН също представя метода като начин за почистване на белите следи около крана.

Как се използва лукът

Луковицата се разрязва наполовина. С отрязаната част се натрива директно кранът, като се обръща специално внимание на местата с най-видими отлагания. Луковият сок трябва да покрие варовика, след което не се изплаква веднага.

Изчакват се около 10-15 минути. След това кранът се измива с топла вода и се подсушава внимателно с чиста кърпа. При по-стар и силно втвърден варовик процедурата може да бъде повторена.

Алуминиево фолио за варовик и ръжда

Като втора възможност е посочено алуминиевото фолио. Малко парче се намачква на топка и се използва върху сух кран и суха повърхност. Фолиото трябва да се прокарва внимателно по местата с отлагания, тъй като действа като лек абразив.

Методът е предложен и за малки следи от ръжда, които могат да се появят с времето. Накрая кранът се забърсва с чиста кърпа, за да се отстранят остатъците и да се възстанови част от блясъка на повърхността.

И при двата трика резултатът зависи от това колко отдавна са се натрупали следите. При упорити отлагания е възможно да е необходимо повторно почистване.

Източници: unian.net, maison-travaux.fr