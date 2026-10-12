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Изненада: Стар лук премахва варовика от кухненския кран
  Тема: Всичко за ремонта на дома

Изненада: Стар лук премахва варовика от кухненския кран

12 Октомври, 2026 19:40 946 7

  • лук-
  • варовик-
  • кухненски кран-
  • почистване

Домашният трик изисква само половинка лук и няколко минути изчакване. За по-упорити следи се предлага и сухо алуминиево фолио

Изненада: Стар лук премахва варовика от кухненския кран - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Белезникавите следи по кухненския кран често се появяват дори при редовно почистване. Причината е варовикът във водата, който остава върху повърхността след изпаряването ѝ и постепенно образува твърди отлагания. За премахването им е предложен необичаен домашен трик с продукт, който обикновено вече има във всяка кухня.

Според Maison & Travaux лукът съдържа естествени серни съединения и киселини, които могат да помогнат за размекването на варовика. След това натрупванията се отстраняват по-лесно, без да се използват силни почистващи препарати. УНИАН също представя метода като начин за почистване на белите следи около крана.

Как се използва лукът

Луковицата се разрязва наполовина. С отрязаната част се натрива директно кранът, като се обръща специално внимание на местата с най-видими отлагания. Луковият сок трябва да покрие варовика, след което не се изплаква веднага.

Изчакват се около 10-15 минути. След това кранът се измива с топла вода и се подсушава внимателно с чиста кърпа. При по-стар и силно втвърден варовик процедурата може да бъде повторена.

Алуминиево фолио за варовик и ръжда

Като втора възможност е посочено алуминиевото фолио. Малко парче се намачква на топка и се използва върху сух кран и суха повърхност. Фолиото трябва да се прокарва внимателно по местата с отлагания, тъй като действа като лек абразив.

Методът е предложен и за малки следи от ръжда, които могат да се появят с времето. Накрая кранът се забърсва с чиста кърпа, за да се отстранят остатъците и да се възстанови част от блясъка на повърхността.

И при двата трика резултатът зависи от това колко отдавна са се натрупали следите. При упорити отлагания е възможно да е необходимо повторно почистване.

Източници: unian.net, maison-travaux.fr


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    4 5 Отговор
    Милене, вземи най-обикновенни мокри кърпи чистят варовика по душовете и батериите.

    Коментиран от #5

    19:44 12.10.2026

  • 2 Най

    0 4 Отговор
    Добре го премахва мацката на която плащам да почиства през уикенда!

    19:46 12.10.2026

  • 3 Какво сте учили в училище, журналя

    3 7 Отговор
    И откъде по нашите земи варовик по чешмата? В България е мека водата.

    19:56 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Какво сте учили в училище, журналя

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Това не е варовик, бе

    19:57 12.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кой

    1 0 Отговор
    ще си осмърди кухнята и банята с лук , за нещо елементарно , да отстрани варовика от кранчетата ?

    20:09 12.10.2026