Два признака, че е време за есенно почистване на градината

Поддържането на градината изисква постоянни грижи през цялата година – поливане, подрязване, косене и почистване. С настъпването на есента обаче идва моментът да подготвим двора и за предстоящите студени месеци. Два са основните признака, които показват, че е време да започнем с есенното почистване, предава Lifestyle.bg.

Първият и най-очевиден от тях са падналите листа. В началото те обикновено са малко и не създават сериозни проблеми. Когато обаче се натрупат в плътен слой, могат да ограничат достъпа на слънчева светлина до тревата и да задържат влага върху нея. Тогава е добре да се намесим, преди моравата да започне да страда.

Вторият сигнал са понижаващите се температури. Когато застудяването забави растежа на тревата, обикновено настъпва подходящият момент за последното косене и окончателното почистване на двора преди зимата.

Есенната подготовка обаче не се свежда единствено до събирането на листата. Те могат да бъдат изгребани и изхвърлени, но има и по-полезен начин да се използват. Ако бъдат надробени с косачката и оставени върху тревата, постепенно ще се разградят и ще върнат ценни хранителни вещества в почвата.

Необходимо е внимание и към градинските лехи. След края на жизнения цикъл на едногодишните растения те трябва да бъдат отстранени, а плевелите – почистени. Част от падналите листа също могат да бъдат надробени и използвани като естествен мулч. През зимата те ще се разложат и ще обогатят почвата, като същевременно ще осигурят естествено укритие за различни полезни организми.

Началото на есента е подходящо и за подрязване на дърветата и храстите около дома. Трябва да бъдат премахнати мъртвите и сухи клони, както и онези, които се намират прекалено близо до къщата. Това ще направи двора по-подреден и ще го подготви по-добре за зимните условия.

Сред задачите, които често остават на заден план, е подготовката на външните кранове и напоителната система за зимата, ако има такава. Това трябва да се направи преди първите сериозни застудявания. Градинските маркучи също е добре да бъдат прибрани, за да не бъдат повредени от замръзване.

Подготовката на дома за зимата включва и почистването на улуците. Падналите листа и натрупаните отпадъци могат да ги запушат и да причинят задържане на вода. Впоследствие това може да доведе до щети по покрива, фасадата и стените.

От Men's Journal обобщават, че не е необходимо да чакаме градината да потъне в листа, за да започнем с почистването. Когато те започнат да се натрупват, а температурите да се понижават, е време за няколко „есенни тура“. Малкото време и усилия, отделени сега, могат да спестят значително количество работа и проблеми през пролетта.