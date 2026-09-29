5 петна, при които горещата вода може да навреди

Горещата вода не е универсално решение за упорити петна. При някои замърсявания тя може да влоши резултата, но твърдението, че „запечатва завинаги“ всички петна, е прекалено общо. От значение са съставът на петното, препаратът и указанията на етикета на дрехата.

Кръвта е сред петната, които не трябва да започват с гореща вода

Кръвта съдържа протеини, а високата температура може да ги фиксира в текстилните влакна. Американският институт за почистване препоръчва пресните петна да се накиснат в студена вода и изрично предупреждава: „Не използвайте гореща вода, защото тя ще фиксира петната от кръв.“

След предварителното изплакване може да се използва препарат за петна или ензимен препарат. Ензимите протеази са предназначени да разграждат протеинови замърсявания като кръв и яйца. Ако петното остане, дрехата не трябва да се поставя в сушилня, преди да бъде обработена отново.

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Яйца, млечни продукти и телесни течности

Петната от яйце, мляко и сметана също съдържат протеини, но към тях често се добавят мазнини. Затова предварителното третиране е по-важно от избора на най-високата температура. Според института ензимните препарати са особено подходящи за кръв, телесни течности, млечни продукти и яйца.

Това не означава, че всяко подобно петно се премахва само със студено пране. След предварителното третиране се следват инструкциите на препарата и на етикета на дрехата. Температурата се избира според материята, а не автоматично на максимална стойност.

При мастило и шоколад правилото има важни уточнения

Мастилото може да се разнесе, ако върху него се налее вода без предварително изплакване. Ръководство на Good Housekeeping препоръчва първо изплакване със студена вода, а след това допуска накисване и пране с по-топла вода, ако тъканта го позволява. Това показва, че горещата вода не е автоматично забранена за всички мастилени петна.

Шоколадът също не попада изцяло в списъка на петната, които горещата вода неизбежно фиксира. Американският институт за почистване препоръчва първо да се отстрани излишният шоколад, дрехата да се накисне в хладна вода и да се използва препарат за предварително третиране. След това може да се пере на най-високата температура, разрешена за плата.

Най-големият риск е сушилнята

Общото правило е петното да се третира възможно най-скоро и дрехата да се проверява, преди да бъде изсушена. Топлината от сушилнята може трайно да фиксира остатъка, ако замърсяването още се вижда. Затова подходът е прост: първо се установява какъв е произходът на петното, следва предварително третиране, а температурата се съобразява с материята и инструкциите за пране.

Източник: Good Housekeeping